Підрив Кримського мосту, 11 підбитих кораблів, "бавовна" по всій рф: результати роботи СБУ

На початку лютого минулого року Службу безпеки України очолив генерал Василь Малюк. Під його керівництвом СБУ провела багато унікальних операцій, а про основні досягнення нагадує УНН.

Деталі

Трохи більше року тому, 7 лютого 2023 року, Верховна Рада проголосувала за призначення головою Служби безпеки Василя Малюка, який сьогодні, 28 лютого, відзначає свій день народження.

На момент призначення головою СБУ він вже понад пів року виконував обов’язки керівника Служби. Але з того моменту СБУ почало проводити спецоперації не тільки на лінії фронту, а й на морі, в повітрі та в тилу ворога. Її цілями ставали військові об’єкти в тимчасово окупованому Криму та вглибині рф, логістичні шляхи, що використовуються росіянами для постачання армії, підприємства, яка забезпечують ВПК тощо.

Це наші цілком законні цілі. А Кримський міст – приречений, це незаконна побудова на території України. Тому йому тут не місце – наголошував Малюк.

Загалом нинішній очільник СБУ не часто розповідає деталі "бавовни", яку приписують спецслужбі. Однак вже підтверджено, що СБУ двічі вразила Кримський міст, а з допомогою власних розробок морських дронів, зокрема, "Sea Baby" та "Мамай", знищила 11 російських кораблів. І цим, на думку експертів, змінила розташування сил у Чорному морі на користь України.

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Також у нещодавньому виступі Малюк підтвердив, що спецслужба влаштувала "бавовну" на кількох НПЗ по всій території росії, зробивши так, щоб експорт російської нафти впав на третину.

Водночас на лінії фронту спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російської техніки на більше ніж мільярд доларів. Зокрема тільки за минулий рік 516 танків і понад 1 тис. БМП, в тому числі активно працюючи безпілотниками.

Окрім того, спецслужба протидіє російському впливу всередині країни. Загалом з початку вторгнення СБУ повідомила про підозри понад 2 тис. зрадникам і майже 5 тисячам колаборантам, пособникам рф і навідникам. 32 підозри оголошено священнослужителям УПЦ (МП), які займаються розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, співпрацюють з ворогом, виправдовують агресії рф тощо.

Також СБУ викрила 47 агентурних мереж ворога і 629 організованих злочинних угруповань, які могли дестабілізувати ситуацію в країні.

За даними наших джерел, спецслужба причетна і до ліквідації багатьох воєнних злочинців. Так, СБУ під керівництвом Малюка вдалося відправити на концерт кобзона колишнього нардепа киву, російського воєнкора татарського, так званого "генпрокурора лнр" горенка та інших. Також підірвала прилєпіна, так званого "керівника мвс лнр" корнета, підстрелила царьова. Список цілей СБУ вимірюється десятками.

Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо гарантувати окупантам на нашій землі! – саме таку обіцянку дав Малюк під час свого призначення.

І запевняє, що з допомогою СБУ "бавовна палала, палає і буде палати". Уже на 2024 рік Малюк анонсував низку спецоперацій, які болюче вдарять по ворогу.