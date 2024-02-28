Подрыв Крымского моста, 11 подбитых кораблей, "хлопок" по всей рф: результаты работы СБУ

В начале февраля прошлого года Службу безопасности Украины возглавил генерал Василий Малюк. Под его руководством СБУ провела много уникальных операций, а об основных достижениях напоминает УНН.

Детали

Чуть больше года назад, 7 февраля 2023 года, Верховная Рада проголосовала за назначение главой Службы безопасности Василия Малюка, который сегодня, 28 февраля, отмечает свой день рождения.

На момент назначения главой СБУ он уже более полугода исполнял обязанности руководителя Службы. Но с того момента СБУ начало проводить спецоперации не только на линии фронта, но и на море, в воздухе и в тылу врага. Ее целями становились военные объекты во временно оккупированном Крыму и в глубине рф, логистические пути, используемые россиянами для снабжения армии, предприятия, обеспечивающие ВПК и тому подобное.

Это наши вполне законные цели. А Крымский мост - обречен, это незаконное построение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место - подчеркивал Малюк.

В целом нынешний глава СБУ не часто рассказывает детали "хлопков", который приписывают спецслужбе. Однако уже подтверждено, что СБУ дважды поразила Крымский мост, а с помощью собственных разработок морских дронов, в частности, "Sea Baby" и "Мамай", уничтожила 11 российских кораблей. И этим, по мнению экспертов, изменила расстановку сил в Черном море в пользу Украины.

Украинцы собрали первый миллион на Sea Baby за 6 минут

Также в недавнем выступлении Малюк подтвердил, что спецслужба устроила "хлопок" на нескольких НПЗ по всей территории россии, сделав так, чтобы экспорт российской нефти упал на треть.

В то же время на линии фронта спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили российской техники на более чем миллиард долларов. В частности только за прошлый год 516 танков и более 1 тыс. БМП, в том числе активно работая беспилотниками.

Кроме того, спецслужба противодействует российскому влиянию внутри страны. Всего с начала вторжения СБУ сообщила о подозрениях более 2 тыс. предателям и почти 5 тысячам коллаборантам, пособникам рф и наводчикам. 32 подозрения объявлены священнослужителям УПЦ (МП), которые занимаются разжиганием межнациональной розни, сотрудничают с врагом, оправдывают агрессии рф и т.д.

Также СБУ разоблачила 47 агентурных сетей врага и 629 организованных преступных группировок, которые могли дестабилизировать ситуацию в стране.

По данным наших источников, спецслужба причастна и к ликвидации многих военных преступников. Так, СБУ под руководством Малюка удалось отправить на концерт кобзона бывшего нардепа киву, российского военкора татарского, так называемого "генпрокурора лнр" горенко и других. Также взорвала прилепина, так называемого "руководителя мвс лнр" корнета, подстрелила царева. Список целей СБУ измеряется десятками.

Смерть - это единственная перспектива, которую мы можем гарантировать оккупантам на нашей земле! - именно такое обещание дал Малюк во время своего назначения.

И уверяет, что с помощью СБУ "хлопок пылал, пылает и будет пылать". Уже на 2024 год Малюк анонсировал ряд спецопераций, которые больно ударят по врагу.