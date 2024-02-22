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Украинцы собрали первый миллион на Sea Baby за 6 минут

Украинцы собрали первый миллион на Sea Baby за 6 минут

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 09:08  •  14834 просмотра

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За первые 6 минут украинцы собрали 1 миллион гривен на Sea Baby для Службы безопасности Украины после того, как они доказали свою эффективность в атаке на российские корабли в Черном море.

За первые шесть минут от начала сбора донатов на 35 дронов Sea Baby украинцы собрали первый миллион, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Служба безопасности Украины также призвала присоединиться к сбору на Sea Baby, передает УНН.

Детали 

"Присоединяйтесь к сбору на 35 морских дронов СБУ "Sea Baby"", - призвали в СБУ. 

Как отмечается, спецоперации Службы безопасности Украины изменили расположение сил в Черном море. 

Именно с помощью морских дронов спецслужба во второй раз поразила Крымский мост, а также 9 российских военных кораблей. В частности, и ракетоносителей, которые обстреливали с моря украинские города.

Ранее 

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о начале сбора донатов  для СБУ на 35 дронов Sea Baby. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
Українці зібрали перший мільйон на Sea Baby за 6 хвилин
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