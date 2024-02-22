Украинцы собрали первый миллион на Sea Baby за 6 минут
Киев • УНН
За первые 6 минут украинцы собрали 1 миллион гривен на Sea Baby для Службы безопасности Украины после того, как они доказали свою эффективность в атаке на российские корабли в Черном море.
За первые шесть минут от начала сбора донатов на 35 дронов Sea Baby украинцы собрали первый миллион, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Служба безопасности Украины также призвала присоединиться к сбору на Sea Baby, передает УНН.
Детали
"Присоединяйтесь к сбору на 35 морских дронов СБУ "Sea Baby"", - призвали в СБУ.
Как отмечается, спецоперации Службы безопасности Украины изменили расположение сил в Черном море.
Именно с помощью морских дронов спецслужба во второй раз поразила Крымский мост, а также 9 российских военных кораблей. В частности, и ракетоносителей, которые обстреливали с моря украинские города.
Ранее
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о начале сбора донатов для СБУ на 35 дронов Sea Baby.
Украинцы собрали первый миллион на Sea Baby за 6 минут
За первые 6 минут украинцы собрали 1 миллион гривен на Sea Baby для Службы безопасности Украины после того, как они доказали свою эффективность в атаке на российские корабли в Черном море.
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