Українці зібрали перший мільйон на Sea Baby за 6 хвилин
Київ • УНН
За перші 6 хвилин українці зібрали 1 мільйон гривень на Sea Baby для Служби безпеки України після того, як вони довели свою ефективність в атаці на російські кораблі в Чорному морі.
За перші шість хвилин від початку збору донатів на 35 дронів Sea Baby українці зібрали перший мільйон, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Служба безпеки України також закликала доєднатись до збору на Sea Baby, передає УНН.
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"Доєднуйтесь до збору на 35 морських дронів СБУ "Sea Baby"", - закликали в СБУ.
Як зазанчаєтсья, спецоперації Служби безпеки України змінили розташування сил у Чорному морі.
Саме з допомогою морських дронів спецслужба вдруге вразила Кримський міст, а також 9 російських військових кораблів. Зокрема, й ракетоносіїв, які обстрілювали з моря українські міста.
Раніше
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок збору донатів для СБУ на 35 дронів Sea Baby.