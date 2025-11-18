Під Києвом дві жінки влаштували бійку на концерті Віталія Лобача: поліція встановлює обставини
Київ • УНН
У Борисполі, що під Києвом, дві жінки влаштували бійку на концерті Віталія Лобача. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, відомості внесено до Єдиного обліку заяв.
У Борисполі, що під Києвом, дві жінки влаштували бійку на концерті, правоохоронці встановлюють обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеоматеріали, на яких зафіксовано конфлікт між двома жінками під час проведення концерту. Працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події
Як стало відомо УНН, жінки влаштували бійку на концерті Віталія Лобача.
Згодом артист сам виклав відео та додав, що "бійки на концертах - це не ок".