Під Києвом дві жінки влаштували бійку на концерті Віталія Лобача: поліція встановлює обставини

У Борисполі, що під Києвом, дві жінки влаштували бійку на концерті, правоохоронці встановлюють обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеоматеріали, на яких зафіксовано конфлікт між двома жінками під час проведення концерту. Працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події