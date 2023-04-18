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Перші висновки щодо "витоку" секретних документів представлять через 45 днів - Пентагон

Перші висновки щодо "витоку" секретних документів представлять через 45 днів - Пентагон

Київ • УНН

 • 594390 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Перші висновки щодо "витоку" секретних документів США, у яких серед іншого йшлося про українських контрнаступ, будуть представлені міністру через 45 днів. Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, пише УНН з посиланням на сайт Пентагону.

Цитата

"Протягом 45 днів міністру будуть надані початкові висновки та рекомендації щодо вдосконалення політики та процедур департаменту, пов’язаних із захистом секретної інформації... Департамент тісно контактує з Білим домом, Конгресом, міжвідомчими партнерами та союзниками", - сказала вона.

Деталі

Речниця Пентагону під час пресконференції повідомила, що міністерство оборони США "продовжує активно займатися інцидентом", пов'язаним з "витоком" документів. За її словами, міністр оборони Ллойд Остін і високопосадовці Пентагону продовжують скликати "щоденні зустрічі", щоб перевірити обсяг і масштаб "злиття", а також вжити відповідні заходи пом'якшення.

Сінгх також закликала представників ЗМІ  "бути уважними" щодо розповсюдження інформації, пов'язаної з цим інцидентом.

"Ми заохочуємо вас бути уважними до того, як ви повідомляєте та змінюєте ці зображення через секретний характер інформації та потенційний вплив на національну безпеку, а також безпеку нашого персоналу, наших союзників і партнерів", - резюмувала вона.

Крім того, Сінгх повідомила, що у тому, "що стосується військової присутності США в Україні, ми раніше публічно визнали, що в Україні існує невелика військова присутність США для надання критично важливої підтримки посольству США".

"Це не нова новина.. Щоб було зрозуміло, ніякі війська США не ведуть бойові дії в Україні", - наголосила Сінгх.

Нагадаємо

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що секретні документи Пентагону можуть бути підробленими.

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