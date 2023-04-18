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Первые выводы по "утечке" секретных документов представят через 45 дней - Пентагон

Первые выводы по "утечке" секретных документов представят через 45 дней - Пентагон

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Первые выводы относительно "утечки" секретных документов США, в которых среди прочего говорилось об украинском контрнаступлении, будут представлены секретарю через 45 дней. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет УНН со ссылкой на сайт Пентагона.

Цитата

"В течение 45 дней секретарю будут предоставлены первоначальные выводы и рекомендации по совершенствованию политики и процедур департамента, связанных с защитой секретной информации... Департамент тесно контактирует с Белым домом, Конгрессом, межведомственными партнерами и союзниками", - сказала она.

Детали

Заместительница во время пресс-конференции сообщила, что министерство обороны США "продолжает активно заниматься инцидентом", связанным с "утечкой" документов. По ее словам, министр обороны Ллойд Остин и высокопоставленные чиновники Пентагона продолжают созывать "ежедневные встречи", чтобы проверить объем и масштаб "слияния", а также принять соответствующие меры смягчения.

Сингх также призвала представителей СМИ  "быть внимательными" в отношении распространения информации, связанной с этим инцидентом.

"Мы призываем вас быть внимательными к тому, как вы сообщаете и изменяете эти изображения из-за секретного характера информации и потенциального влияния на национальную безопасность, а также безопасность нашего персонала, наших союзников и партнеров", - резюмировала она.

Кроме того, Сингх сообщила, что в том, "что касается военного присутствия США в Украине, ранее мы публично признали, что в Украине есть небольшое военное присутствие США для оказания критически важной поддержки посольству США".

"Это не новая новость... Чтобы было понятно, никакие войска США не ведут боевые действия в Украине", - подчеркнула Сингх.

Напомним

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что секретные документы Пентагона могут быть поддельными.

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