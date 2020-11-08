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Перемога Байдена у США та напад з ножем у Кривому Розі - головні події ночі

Перемога Байдена у США та напад з ножем у Кривому Розі - головні події ночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перемога Джозефа Байдена у перегонах за посаду президента Сполучених Штатів, масштабна ДТП у Харкові та напад з ножем у Кривому Розі. Про ці та інші події вечора та ночі в огляді УНН.

Напад з ножем у Кривому Розі

Ввечорі 7 листопада чоловік з ножем почав нападати на людей посеред Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині. В результаті дві людини загинуло, ще вісім отримали поранення. Згодом нападника затримали. Пізніше Президент Володимир Зеленський назвав цей напад проявом “абсолютного тероризму”.

Згодом у МВС повідомили, що нападником виявився 29-річний місцевий мешканець. Під час затримання він не заперечував факт вбивств, натомість прямо заявляв, що він "прийшов з пекла“ та що вбивати йому наказав якийсь „голос“. В його плани входило вбити 15 осіб.

Масштабна ДТП у Харкові

Вчора під вечір у Харкові автівка влетіла на "острівок безпеки", внаслідок чого троє постраждалих у тяжкому стані були доставлені до лікарні. Серед потерпілих була дитина. Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Згодом заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що винуватцем дорожньо-транспортної події став студент-іноземець з Ємену, що раніше вже був підозрюваний за статтею “Хуліганство”. Водій був затриманий співробітниками поліції. Геращенко також опублікував відео наїзду автомобіля на людей. 

Перемога Байдена у США та спротив Трампа

Підрахунок результатів загальних виборів у США (де окрім президента країни обирали також віце-президента, членів Конгресу та губернаторів штатів), що пройшли 3 листопада - ще триває. Проте, згідно експертної оцінки всіх найавторитетніших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден отримує перемогу на президентських виборах. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. До привітань долучились Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр Канади Джастін Трюдо. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпа Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Байдена також привітали лідери органів Європейського союзу: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, очільник Європарламенту Давід Сассолі і чинний президент Євроради Шарль Мішель. Крім того, до привітань приєднався Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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