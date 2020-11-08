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13:25 • 66670 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 105313 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 82425 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Победа Байдена в США и нападение с ножом в Кривом Роге - главные события ночи

Победа Байдена в США и нападение с ножом в Кривом Роге - главные события ночи

Киев  •  УНН

 • 19371 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Победа Джозефа Байдена в гонке за пост президента Соединенных Штатов, масштабное ДТП в Харькове и нападение с ножом в Кривом Роге. Об этих и других событиях вечера и ночи в обзоре УНН.

Нападение с ножом в Кривом Роге

Вечером 7 ноября мужчина с ножом начал нападать на людей посреди Кривого Рога, что на Днепропетровщине. В результате два человека погибли, еще восемь получили ранения. Впоследствии нападающего задержали. Позже Президент Владимир Зеленский назвал это нападение проявлением “абсолютного терроризма”.

Впоследствии в МВД сообщили, что нападавшим оказался 29-летний местный житель. Во время задержания он не отрицал факт убийств, более того — прямо заявлял, что он “пришел из ада” и что убивать ему приказал некий “голос”. В его планы входило убить 15 человек.

Масштабное ДТП в Харькове

Вчера под вечер в Харькове автомобиль влетела на “островок безопасности”, в результате чего трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Среди пострадавших был ребенок. Позже правоохранители открыли уголовное производство.

Как рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, что виновником дорожно-транспортного происшествия стал студент-иностранец из Йемена, ранее уже был подозреваемый по статье “Хулиганство”. Водитель был задержан сотрудниками полиции. Геращенко также опубликовал видео наезда автомобиля на людей.

Победа Байдена в США и сопротивление Трампа

Подсчет результатов общих выборов в США (где кроме президента страны выбирали также вице-президента, членов Конгресса и губернаторов штатов), прошедших 3 ноября — еще продолжается. Однако, согласно экспертной оценке всех самых авторитетных американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден одерживает победу на президентских выборах. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. К поздравлениям присоединились Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Байдена также поздравили лидеры органов Европейского союза: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Давид Сассоли и действующий президент Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, к поздравлениям присоединился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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