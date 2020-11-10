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Пашинян взяв на себе відповідальність за "катастрофу" у Нагірному Карабасі

Пашинян взяв на себе відповідальність за "катастрофу" у Нагірному Карабасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вівторок, 10 листопада, заявив, що несе особисту відповідальність за обставини, що склалися навколо Нагірного Карабаху. Про це він сказав у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Так, я несу відповідальність за цю ситуацію і буду нести. Це велика невдача для нас, велика катастрофа, великий траур за втрачені життя, але я вірю, що Вірменія і Арцах („Нагірно-Карабаська республіка“. — ред.) повинні жити, повинні зміцнюватися, посилюватися, повинні переглянути попередні позиції з різних питань”, — цитує Пашиняна видання DW.

За його словами, необхідно сконцентруватися на економічному, гуманітарному розвитку Вірменії та Нагірного Карабаху. “Треба зафіксувати, що ми впали, але ми не скотилися в прірву, ми вчасно вирішили зупинитися. В іншому випадку наш стан був би набагато гіршим. Необхідно винести уроки, це може допомогти майбутньому розвитку нашої країни”, — зазначив прем’єр Вірменії.

Також під час свого виступу Пашинян заявив, що рік тому альтернативою збройному конфлікту в Карабасі могло стати повернення п’яти районів без конкретного статусу Нагірного Карабаху.

“Якби рік тому ми погодилися на формулу повернення п’яти районів, то ситуація була б кращою. Але хто у Вірменії висловився б за такий варіант? Я б теж висловився проти”, — сказав Пашинян.

“Альтернативою збройному конфлікту було повернення п’яти районів без конкретного статусу Карабаху. Але ми не пішли на це в перші дні війни, вважаючи, що зможемо переломити ситуацію. Ми пішли на це після того, як стало зрозуміло, що переломити неможливо”, — сказав Пашинян.

Як повідомлялося раніше в УНН, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада. Згодом у мережі з’явився текст даної угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення у регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, яка має на території Вірменії військову базу, відправила у Нагірний Карабах щонайменше 20 літаків з російськими військовими.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабаху будуть ще й турецькі.

Водночас турецька сторона ще не заявляла про свої плани брати участь у миротворчій операції. У МЗС РФ заявили лише, що Анкара підтримала заяву глав трьох держав і урядів, а у МЗС Азербайджану повідомили, що у розмові міністрів закордонних справ Азербайджану та Туреччини останній привітав Баку з перемогою.

З іншого боку, після підписання прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном відповідної заяви, десятки людей увірвалися до будівлі уряду і парламенту країни. Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.

Нагадаємо, ситуація в регіоні загострилась 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху розпочалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили розпочали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної “НКР” — Степанакерту (Ханкенді).

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