Пашинян взял на себя ответственность за "катастрофу" в Нагорном Карабахе

“Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах („Нагорно-Карабахская республика“. — ред.) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние позиции по различным вопросам”, — цитирует Пашиняна издание DW.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Нагорного Карабаха. “Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя решили остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь дальнейшему развитию нашей страны”, — отметил премьер Армении.

Также во время своего выступления Пашинян заявил, что год назад альтернативой вооруженному конфликту в Карабахе могло стать возвращение пяти районов без конкретного статуса Нагорного Карабаха.

“Если бы год назад мы согласились на формулу возвращения пяти районов, то ситуация была бы лучше. Но кто в Армении высказался бы за такой вариант? Я бы тоже высказался против”, — сказал Пашинян.

“Альтернативой вооруженный конфликт было возвращение пяти районов без конкретного статуса Карабаха. Но мы не пошли на это в первые дни войны, считая, что сможем переломить ситуацию. Мы пошли на это после того, как стало понятно, что переломить невозможно”, — сказал Пашинян.