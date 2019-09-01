Папа Римський застряг у ліфті на 25 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Папа Римський Франциск застряг у ліфті майже на пів години, його звільнила пожежна бригада. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.
Папа Римський Франциск запізнився на свою проповідь на площі Святого Петра в неділю, пояснюючи, що він застряг в ліфті в Ватикані на 25 хвилин і був звільнений пожежними.
"Прошу вибачення", - сказав він, почавши виступ із запізненням приблизно на 10 хвилин.
Потім він пояснив, що у Ватикані з'явилася проблема з електроживленням і що він застряг в ліфті, поки не був звільнений пожежними Ватикану.
"Оплески пожежним", - сказав він присутнім.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у п’ятницю, 5 липня, під час зустрічі з вищим духовенством Української греко-католицької церкви (УГКЦ) засудив конфлікт на Донбасі, який назвав “гібридним” та “обтяженим фальсифікаціями”.