Папа Римский застрял в лифте на 25 минут

Папа Римский Франциск опоздал на свою проповедь на площади Святого Петра в воскресенье, объясняя, что он застрял в лифте в Ватикане на 25 минут и был освобожден пожарными.

"Прошу прощения", - сказал он, начав выступление с опозданием примерно на 10 минут.

Затем он объяснил, что в Ватикане появилась проблема с электропитанием и он застрял в лифте, пока не был освобожден пожарными Ватикана.

"Аплодисменты пожарным", - сказал он собравшимся.

Напомним, Папа Римский Франциск в пятницу, 5 июля, во время встречи с высшим духовенством Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) осудил конфликт на Донбассе, который назвал "гибридным" и "отягощенным фальсификациями".