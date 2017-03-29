П.Порошенко впевнений, що Євросоюз “відкриє свої обійми перед Україною”

“Три роки, кожен день Україна бореться в гібридній війні проти російської армії, тероризму, пропаганди, корупції, хакерів. Не зважаючи на втрати, Україна продовжить свою подвійну боротьбу за свободу і за те, що бути нацією, яка достойна Європи.

І я впевнений, що Євросоюз відкриє свої обійми для країн достойних цього. І Україна одна з них”, — наголосив Президент.

П.Порошенко також заявив, що повністю підтримує концепцію різносторонньої Європи.

“Наша нація стане чудовою частиною східного блоку. Я запевняю вас, що Україна готова, щоб рухатися в Європейський Союз. Давайте рухатися разом до нашого спільного майбутнього. Слава Європейській Україні”, — резюмував Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко з 29 по 30 березня з робочим візитом перебуває в Мальті.