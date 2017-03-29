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П.Порошенко впевнений, що Євросоюз “відкриє свої обійми перед Україною”

П.Порошенко впевнений, що Євросоюз “відкриє свої обійми перед Україною”

Київ • УНН

 • 11081 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко впевнений у тому, що Європейський Союз надасть Україні перспективи членства у ЄС. Про це він сьогодні заявив на Першій пленарній сесії Конгресу Європейської народної партії на Мальті, передає УНН.

“Три роки, кожен день Україна бореться в гібридній війні проти російської армії, тероризму, пропаганди, корупції, хакерів. Не зважаючи на втрати, Україна продовжить свою подвійну боротьбу за свободу і за те, що бути нацією, яка достойна Європи.

І я впевнений, що Євросоюз відкриє свої обійми для країн достойних цього. І Україна одна з них”, — наголосив Президент.

П.Порошенко також заявив, що повністю підтримує концепцію різносторонньої Європи.

“Наша нація стане чудовою частиною східного блоку. Я запевняю вас, що Україна готова, щоб рухатися в Європейський Союз. Давайте рухатися разом до нашого спільного майбутнього. Слава Європейській Україні”, — резюмував Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко з 29 по 30 березня з робочим візитом перебуває в Мальті.

Українські Національні Новини

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