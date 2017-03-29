П.Порошенко уверен, что Евросоюз "откроет свои объятия перед Украиной"

"Три года, каждый день Украина борется в гибридной войне против российской армии, терроризма, пропаганды, коррупции, хакеров. Несмотря на потери, Украина продолжит свою двойную борьбу за свободу и за то, что быть нацией, которая достойна Европы.

И я уверен, что Евросоюз откроет свои объятия для стран достойных этого. И Украина одна из них ", - подчеркнул Президент.

П.Порошенко также заявил, что полностью поддерживает концепцию разносторонней Европы.

"Наша нация станет замечательной частью восточного блока. Я уверяю вас, что Украина готова, чтобы двигаться в Европейский Союз. Давайте двигаться вместе к нашему общему будущему. Слава Европейской Украины ", - резюмировал Президент.

Напомним, П.Порошенко с 29 по 30 марта с рабочим визитом находится в Мальте .