Опозиція в Польщі визначилася з кандидатом в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Провідна опозиційна партія Польщі - ліберально-консервативна "Громадянська платформа" - в суботу, 14 грудня, на з'їзді в столиці 340 голосами з 475 можливих вибрала Малгожата Кідава-Блоньская, віце-спікера Сейму (нижньої палати парламенту), в якості кандидата на пост президента на виборах в травні 2020 року. Про це пише DW, передає УНН.
"Ми починаємо велику гру, і я знаю, що ми її виграємо. Я здобула перемогу над Ярославом Качинським у Варшаві (на виборах до парламенту в жовтні - ред), переможу і над Анджеєм Дудою", - заявила віце-спікер.
Основний суперник Кідава-Блоньскої на праймеріз мер Познані Яцек Ясковяк набрав лише 125 голосів.
Зазначається, що колишній голова Європейської ради, екс-прем'єр Польщі і лідер Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що не братиме участі в майбутніх виборах президента Польщі.
Єдиним кандидатом від провладних сил на них буде діючий глава польської держави Анджей Дуда.
Нагадаємо, Туск наголосив на важливості подальшої підтримки України Євросоюзом.