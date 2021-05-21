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ООС: зафіксовано п'ять обстрілів з боку бойовиків

Київ • УНН

 • 17058 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: зафіксовано п'ять обстрілів з боку бойовиків

Цитата: 

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку російських окупантів", - повідомили у штабі.

Деталі 

Поблизу населеного пункту Новоселівка найманці два рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Пісків противник здійснив обстріл із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного ворог вів вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля селища ГНУТОВЕ – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як наголосили в штабі ООС, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Доповнення 

20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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