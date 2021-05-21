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ООС: зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков

Киев • УНН

 • 17058 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны российских оккупантов", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи населенного пункта Новоселовка наемники два раза открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Песок противник совершил обстрел из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного враг вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в штабе ООС, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

Дополнение

20 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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