ООС: зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны российских оккупантов", - сообщили в штабе.
Детали
Вблизи населенного пункта Новоселовка наемники два раза открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Песок противник совершил обстрел из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Водяного враг вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как отметили в штабе ООС, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.
Дополнение
20 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.