Окупанти почали готувати “судових приставів” у вигаданому “технічному університеті”
Київ • УНН
Російські окупанти на Херсонщині готують "судових приставів" для застосування своїх репресивних заходів. Набір стартує у червні й вже одразу “студенти” підуть на практику.
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог продовжує розбудовувати репресійну вертикаль - почали готувати "судових приставів" на ТОТ, передає УНН із посиланням на Центр нацспротиву.
За даними Центру, готувати майбутніх церберів режиму для федеральної служби мають у вигаданому "технічному університеті". Набір стартує у червні й вже одразу "студенти" підуть на практику.
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Крмі того, у Центрі нацспротиву закликали повідомляти про майбутніх "приставів", аби ніхто не уникнув покарання.
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