Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”

На временно оккупированных территориях Херсонщины враг продолжает развивать репрессий на вертикаль - начали готовить "судебных приставов" на ТОТ, передает УНН со ссылкой на Центр нацсопротивления.

По данным Центра, готовить будущих церберов режима для федеральной службы должны в вымышленном "техническом университете". Набор стартует в июне и уже сразу "студенты" пойдут на практику.

Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

Кроме того, в центре нацсопротивления призвали сообщать о будущих "приставах", чтобы никто не избежал наказания.

На Запорожье оккупанты проводят инвентаризацию захваченных земель - Центр нацсопротивления