Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”

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Верховная Рада приняла законопроект, сокращающий учебную нагрузку для преподавателей университетов с 600 до 400-500 часов в год, чтобы предоставить больше времени для исследований, инноваций и профессионального роста.