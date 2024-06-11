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Обмеження подовжили: сьогодні графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 14:00 до 23:00

Обмеження подовжили: сьогодні графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 14:00 до 23:00

Київ • УНН

 • 20986 перегляди

Сьогодні по всій Україні з 14:00 до 23:00 діятимуть графіки відключення електроенергії у зв'язку з триваючим зростанням споживання і недостатньою економією електроенергії, при цьому планується імпорт електроенергії з 5 країн.

Сьогодні, 11 червня, дія графіків обмежень електроенергії подовжена по всій України з 14:00 до 23:00. Через негоду на ранок знеструмлено 51 населений пункт в 5 областях. Імпорт електрики заплановано з 5 країн. Про це повідомили в  Укренерго, передає УНН

Увага! Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00

- йдеться у заяві Укренерго.

Причиною подовження графіків обмежень назвали продовження зростання споживання у спеку і показники відсутності економії. 

Імпорт протягом доби передбачається з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 865 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 636 МВт.

Доповнення 

Через погодні умови на ранок залишається знеструмленими 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях.  З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

Раніше в Укренерго казали, що 11 червня графіки погодинних відключень світла будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійнаЕкономіка
chernihivska-oblastЧернігівська область
ukrenerhoУкренерго
khersonska-oblastХерсонська область
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