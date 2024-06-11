Обмеження подовжили: сьогодні графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 14:00 до 23:00
Київ • УНН
Сьогодні по всій Україні з 14:00 до 23:00 діятимуть графіки відключення електроенергії у зв'язку з триваючим зростанням споживання і недостатньою економією електроенергії, при цьому планується імпорт електроенергії з 5 країн.
Сьогодні, 11 червня, дія графіків обмежень електроенергії подовжена по всій України з 14:00 до 23:00. Через негоду на ранок знеструмлено 51 населений пункт в 5 областях. Імпорт електрики заплановано з 5 країн. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
Увага! Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00
Причиною подовження графіків обмежень назвали продовження зростання споживання у спеку і показники відсутності економії.
Імпорт протягом доби передбачається з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 865 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 636 МВт.
Доповнення
Через погодні умови на ранок залишається знеструмленими 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.
Раніше в Укренерго казали, що 11 червня графіки погодинних відключень світла будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00.