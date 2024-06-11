Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00

Сегодня, 11 июня, действие графиков ограничений электроэнергии продлено по всей Украине с 14:00 до 23:00. Из-за непогоды на утро обесточен 51 населенный пункт в 5 областях. Импорт электричества запланирован из 5 стран. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Внимание! Сегодня, 11 июня, срок применения графиков почасовых отключений (ГПО) по всей территории Украины продлен – ограничения будут действовать с 14:00 до 23: 00 - говорится в заявлении Укрэнерго.

Причиной удлинения графиков ограничений назвали продолжение роста потребления в жару и показатели отсутствия экономии.

Импорт в течение суток предполагается из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27 865 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 636 МВт.

Дополнение

Из-за погодных условий на утро остается обесточенными 51 населенный пункт в Киевской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях. по другим причинам без энергопитания 462 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях.

Ранее в Укрэнерго говорили, что 11 июня графики почасовых отключений света будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00.