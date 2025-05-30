Новий рівень стосунків, більш чіткий тон: посол України в Німеччині високо оцінює зміни діалогу Берлін-Київ
Київ • УНН
Український посол позитивно оцінює зміни у тоні обговорень з Німеччиною після зустрічі Зеленського з Мерцем. Відносини між країнами стають більш прямими та відданими.
Хоча, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Німеччина поки не затверджує остаточне рішення з приводу поставок в Україну крилатих ракет "Таурус", однак українська дипломатія вже наголошує на якісних змінах у обговоренні ключових тем з ФРН.
Передає УНН із посиланням на DPA.
Деталі
Посол України високо оцінює зміну тону в Німеччині на початку роботи уряду Фрідріха Мерца. Про це зазначив Олексій Макеєв, посол України в Німеччині.
Ми відчуваємо новий тон: більш прямий, чіткий, відданий. .. Рідко доводилося відчувати таку атмосферу.
"Були чіткі результати", – зазначив Олексій Макеєв радіостанції WDR5 у п’ятницю. Дипломат мав на увазі зустріч Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у середу.
Макеєв також визнав, що президент України Володимир Зеленський та і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц будуть контакти, що наразі засновані на довірі. Це важливі речі для дипломатії, пояснив посол України в Німеччині
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом не обговорювати публічно питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу для обговорення співпраці в різних сферах.