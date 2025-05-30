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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

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Новий рівень стосунків, більш чіткий тон: посол України в Німеччині високо оцінює зміни діалогу Берлін-Київ

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Український посол позитивно оцінює зміни у тоні обговорень з Німеччиною після зустрічі Зеленського з Мерцем. Відносини між країнами стають більш прямими та відданими.

Новий рівень стосунків, більш чіткий тон: посол України в Німеччині високо оцінює зміни діалогу Берлін-Київ

Хоча, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Німеччина поки не затверджує остаточне рішення з приводу поставок в Україну крилатих ракет "Таурус", однак українська дипломатія вже наголошує на якісних змінах у обговоренні ключових тем з ФРН.

Передає УНН із посиланням на DPA.

Деталі

Посол України високо оцінює зміну тону в Німеччині на початку роботи уряду Фрідріха Мерца. Про це зазначив Олексій Макеєв, посол України в Німеччині.

Ми відчуваємо новий тон: більш прямий, чіткий, відданий. .. Рідко доводилося відчувати таку атмосферу. 

- сказав Макеєв.

"Були чіткі результати", – зазначив Олексій Макеєв радіостанції WDR5 у п’ятницю. Дипломат мав на увазі зустріч Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у середу.

Макеєв також визнав, що президент України Володимир Зеленський та і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц будуть контакти, що наразі засновані на довірі. Це важливі речі для дипломатії, пояснив посол України в Німеччині

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