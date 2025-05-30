Новый уровень отношений, более четкий тон: посол Украины в Германии высоко оценивает изменения диалога Берлин-Киев

Хотя, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Германия пока не утверждает окончательное решение по поводу поставок в Украину крылатых ракет "Таурус", однако украинская дипломатия уже отмечает качественные изменения в обсуждении ключевых тем с ФРГ.

Передает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Посол Украины высоко оценивает изменение тона в Германии в начале работы правительства Фридриха Мерца. Об этом отметил Алексей Макеев, посол Украины в Германии.

Мы чувствуем новый тон: более прямой, четкий, преданный. .. Редко приходилось чувствовать такую атмосферу. - сказал Макеев.

"Были четкие результаты", – отметил Алексей Макеев радиостанции WDR5 в пятницу. Дипломат имел в виду встречу Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в среду.

Макеев также признал, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц будут контактировать, которые сейчас основаны на доверии. Это важные вещи для дипломатии, пояснил посол Украины в Германии

Напомним

Президент Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем не обсуждать публично вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц встретились с представителями немецкого бизнеса для обсуждения сотрудничества в различных сферах.