Нова стратегія Великої Британії: ядерне стримування й протидія Росії та Китаю

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив у вівторок, 16 березня, у парламенті країни бачення його урядом оборонної та зовнішньої політики країни на майбутнє десятиліття. Згідно з новою стратегією Лондона, передбачено нарощування британського ядерного арсеналу та перегляд зовнішньополітичних загроз. Про це пише DW, передає УНН.

Що відомо

Як зазначається в представленому Джонсоном документі, верхню межу британського ядерного потенціалу буде збільшено зі 180 до 260 боєголовок. Це необхідно на тлі "зміни безпекового середовища та наявності широкого спектра технологічних і доктринальних загроз", зазначається в документі. За словами Джонсона, нині йдеться про наймасштабніший перегляд зовнішньополітичної й оборонної доктрини Великої Британії з моменту завершення "холодної війни".

Деталі

Водночас у новій стратегії наголошується, що британські ядерні боєголовки не направлені проти будь-якої держави. Мета такого перегляду зовнішньополітичних пріоритетів - зробити Сполучене Королівство "сильнішим, безпечнішим і заможнішим" запевнив Джонсон під час виступу в парламенті, цитує інформагентство AFP.

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Протидія Росії та Китаю

У представленому документі наголошується, що в євроатлантичному просторі найбільша загроза безпеці країни виходить від Росії. "Сполучене Королівство поважає народ, культуру та історію Росії. Однак поки відносини з її урядом не покращаться, ми будемо активно стримувати й захищатися від усього спектру загроз з боку Росії", - йдеться в огляді зовнішньополітичної стратегії.

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Водночас у Лондоні переконані, що дедалі виразніше "системним конкурентом" для Великобританії стає Китай. Утім, Великої Британія не має наміру ставати на курс конфронтації з Пекіном, запевнив Джонсон.

Крім того, в представленому документі наголошується на важливості для майбутнього економічного розвитку Велико Британії регіону Індійського і Тихого океанів. В уряді Джонсона переконані, що для Лондона важливо підтримувати не тільки економічні відносини з такими потужними країнами цього регіону як Японія, Південна Корея та Індія, а також із такими економіками як В'єтнам та Індонезія.

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