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Новая стратегия Великобритании: ядерное сдерживание и противодействие России и Китаю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил во вторник, 16 марта, в парламенте страны видение его правительством оборонной и внешней политики страны на предстоящее десятилетие. Согласно новой стратегии Лондона, предусмотрено наращивание британского ядерного арсенала и просмотр внешнеполитических угроз. Об этом пишет DW, передает УНН.

Что известно

Как отмечается в представленном Джонсоном документе, верхний предел британского ядерного потенциала будет увеличено с 180 до 260 боеголовок. Это необходимо на фоне “изменения среды безопасности и наличия широкого спектра технологических и доктринальных угроз”, отмечается в документе. По словам Джонсона, сейчас речь идет о самом масштабном пересмотре внешнеполитической и оборонной доктрины Великобритании с момента завершения “холодной войны”.

Детали

В то же время в новой стратегии отмечается, что британские ядерные боеголовки не направлены против какого-либо государства. Цель такого пересмотра внешнеполитических приоритетов — сделать Соединенное Королевство “сильнее, безопаснее и богаче” заверил Джонсон во время выступления в парламенте, цитирует информагентство AFP.

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Противодействие России и Китая

В представленном документе отмечается, что в евроатлантическом пространстве наибольшая угроза безопасности страны исходит от России. “Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако пока отношения с ее правительство не улучшатся, мы будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны России”, — говорится в обзоре внешнеполитической стратегии.

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В то же время в Лондоне убеждены, что все явственнее “системным конкурентом” для Великобритании становится Китай. Впрочем, Великобритания не намерена становиться на курс конфронтации с Пекином, заверил Джонсон.

Кроме того, в представленном документе подчеркивается важность для будущего экономического развития Великобритании региона Индийского и Тихого океанов. В правительстве Джонсона убеждены, что для Лондона важно поддерживать не только экономические отношения с такими мощными странами этого региона как Япония, Южная Корея и Индия, а также с такими экономиками как Вьетнам и Индонезия.

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