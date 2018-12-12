НКРЕКП оприлюднила зміну тарифу для населення на тепло по областях

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг завершила розгляд питань встановлення тарифів на тепло для 26 ліцензіатів, оприлюднивши зміну тарифів для населення по областях. Відповідно до наведених НКРЕКП даних, тарифи для населення коливаються у межах від 636,41 грн за 1 ГКал для одного з дніпропетровських підприємств до 1481,26 грн за 1 ГКал для одного з рівненських підприємств, передає УНН.