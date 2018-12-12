НКРЕКП оприлюднила зміну тарифу для населення на тепло по областях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг завершила розгляд питань встановлення тарифів на тепло для 26 ліцензіатів, оприлюднивши зміну тарифів для населення по областях. Відповідно до наведених НКРЕКП даних, тарифи для населення коливаються у межах від 636,41 грн за 1 ГКал для одного з дніпропетровських підприємств до 1481,26 грн за 1 ГКал для одного з рівненських підприємств, передає УНН.
"НКРЕКП завершила розгляд питань встановлення тарифів на тепло для своїх ліцензіатів. Таким чином, за зверненням 26 ліцензіатів, після проведення відкритих обговорень на місцях за участі органів місцевої влади та громади, Комісією були прийняті виважені рішення", - написала напередодні у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
Тарифи розглядали два дні підряд - 10 та 11 грудня.
Зі слів Кривенко, не допущено "необґрунтованого завищення тарифів". "Відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу – 23,5%. Водночас для споживачів бюджетної сфери нам вдалось зменшити тарифи до 22%", - додала вона.
"Як крок назустріч споживачу – вартість електричної енергії для населення залишиться незмінною", - заявила голова НКРЕКП.
"Бюджетом передбачений захист вразливих споживачів, тому платіжка соціально-вразливих споживачів не зміниться. Планований термін набуття чинності скоригованих тарифів – 01 січня 2019 року", - додала Кривенко.
19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м.