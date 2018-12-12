НКРЭКУ обнародовала изменение тарифа для населения на тепло по областям
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг завершила рассмотрение вопросов установления тарифов на тепло для 26 лицензиатов, обнародовав изменения тарифов для населения по областям. Согласно приведенным НКРЭКУ данным, тарифы для населения колебаются в пределах от 636,41 грн за 1 Гкал для одного из днепропетровских предприятий до 1481,26 грн за 1 Гкал для одного из ровенских предприятий, передает УНН.
"НКРЭКУ завершила рассмотрение вопросов установления тарифов на тепло для своих лицензиатов. Таким образом, по обращению 26 лицензиатов, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества, Комиссией были приняты взвешенные решения", - написала накануне в Facebook председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
Тарифы рассматривали два дня подряд - 10 и 11 декабря.
По словам Кривенко, не допущено "необоснованного завышения тарифов". "Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", - добавила она.
"Как шаг навстречу потребителю - стоимость электрической энергии для населения останется неизменной", - заявила председатель НКРЭКУ.
"Бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально-уязвимых потребителей не изменится. Планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019 года", - добавила Кривенко.
19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.