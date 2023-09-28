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Німеччина посилить контроль на кордоні з Польщею та Чехією через наплив мігрантів

Німеччина посилить контроль на кордоні з Польщею та Чехією через наплив мігрантів

Київ • УНН

 • 269349 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Цього тижня Німеччина запровадить новий контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Про це оголосив у середу міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, зазначивши, що потрібно зробити більше для захисту крихкої системи відкритих кордонів Європейського Союзу, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині кількість перших запитів на надання притулку зросла на 78%. За даними поліції, у серпні кількість зареєстрованих незаконних перетинів кордону з Німеччиною досягла 14 701, що на 66% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

«Якщо нам не вдасться краще захистити зовнішні кордони..., то відкриті кордони всередині ЄС будуть під загрозою», — сказала Ненсі Фезер журналістам у Берліні.

За її словами, нові заходи будуть спрямовані на контрабандистів людей, які, за її словами, сприяли пропуску чверті мігрантів, які в'їжджають до Німеччини.

«Ми хочемо запобігти ухильним переміщенням контрабандистів за допомогою гнучкого та мобільного контролю в місцях, що змінюються», — сказала вона, додавши, що заходи будуть запроваджені спільно з Польщею та Чеською Республікою.

Чеська поліція посилила вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною, а також на автомагістралях до Німеччини, заявив президент чеської поліції Мартін Вондрасек.

Доповнення

Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє штатам для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців наступного року в рамках скорочення бюджету на тлі стрімкого зростання інфляції після років чималих витрат.

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