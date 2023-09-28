Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией из-за наплыва мигрантов

КИЕВ. 28 сентября. УНН. На этой неделе Германия введет новый контроль на границе с Польшей и Чехией. Об этом объявил в среду министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, отметив, что нужно сделать больше для защиты хрупкой системы открытых границ Европейского Союза, пишет Reuters, передает УНН.