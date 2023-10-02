Не дочекаєтеся: Кулеба про нібито розкол у підтримці України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив всім, хто намагається створити враження, розганяє інформацію про нібито ослаблення підтримки України, що вони не дочекаються цього. Про це він сказав під час спільної пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає кореспондент УНН.
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«Я можу відповісти всім, хто намагається створити враження, розганяє інформацію про нібито ослаблення підтримки України, розкол у підтримці України: не дочекаєтеся», - заявив Кулеба.
Він зазначив, що які ситуації не виникали б, «ми завжди знаходитимемо рішення».
«Найбільше очікування путіна полягає саме в тому, що Захід і світ втомиться стояти на боці України в цій війні. На це рф спрямовує величезні ресурси. Але ми не маємо їм підігравати. Ми мається на увазі не Україна чи ЄС, а експерти й іноді журналісти, які поширюють цю тезу», - розповів Кулеба.
Доповнення
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз наближається до "критичного моменту" на тлі розмов про підтримку України через політичні зрушення в США та Словаччині.