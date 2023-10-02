ЄС "наближається до критичного моменту" у підтримці України - голова МЗС Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз наближається до "критичного моменту" на тлі розмов про підтримку України через політичні зрушення в США та Словаччині, пише УНН з посиланням на CNN.
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Чиновники ЄС із усіх 27 країн-членів зустрілися у понеділок у Києві, щоб надіслати "кришталево чітке повідомлення про те, що Європа разом з Україною", сказав Лансбергіс.
За словами Лансбергіса, події минулих вихідних "можуть посіяти сумніви" щодо підтримки України з боку блоку.
"Багато повідомлень, відправлених з Брюсселя, Вашингтона або інших місць, здатні посіяти сумніви в серйозності наших намірів", - вказав міністр закордонних справ Литви.
"І я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч зможе це виправити та надіслати дуже ясний, кришталево ясний сигнал про те, що Європа буде з Україною до цієї перемоги", - сказав Лансбергіс.
Доповнення
Міністри закордонних справ Франції, Ірландії та Румунії також підтвердили підтримку Києва.
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колона попередила росію, щоб вона не розраховувала на "втому" країн Євросоюзу від їхньої підтримки України.
Її румунський колега Луміниця Одобеску заявила, що країна підтримуватиме Україну в експорті зернових і підкреслила згубний вплив вторгнення на глобальну продовольчу безпеку.
А міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін висловив сподівання, що урядовці ЄС знайдуть "стабільний підхід до підтримки України у довгостроковій перспективі".
Нагадаємо
У суботу американські законодавці вирішили не включати запит на допомогу Україні обсягом 6 мільярдів доларів у тимчасовий бюджет, покликаний уникнути припинення роботи уряду. Тим часом популістська партія колишнього прокремлівського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перемогла на парламентських виборах на вихідних. Фіцо виступав за припинення допомоги Україні та блокування заявки Києва на вступ до НАТО, зазначає CNN.