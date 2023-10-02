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ЕС "приближается к критическому моменту" в поддержке Украины - глава МИД Литвы

ЕС "приближается к критическому моменту" в поддержке Украины - глава МИД Литвы

Киев • УНН

 • 208287 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз приближается к "критическому моменту" на фоне разговоров о поддержке Украины из-за политических сдвигов в США и Словакии, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Чиновники ЕС из всех 27 стран-членов встретились в понедельник в Киеве, чтобы послать "кристально четкое сообщение о том, что Европа вместе с Украиной", сказал Лансбергис.

По словам Лансбергиса, события прошлых выходных "могут посеять сомнения" относительно поддержки Украины со стороны блока.

"Многие сообщения, отправленные из Брюсселя, Вашингтона или других мест, способны посеять сомнения в серьезности наших намерений", - указал министр иностранных дел Литвы.

"И я надеюсь, что сегодняшняя встреча сможет это исправить и послать очень ясный, кристально ясный сигнал о том, что Европа будет с Украиной до этой победы", - сказал Лансбергис.

Дополнение

Министры иностранных дел Франции, Ирландии и Румынии также подтвердили поддержку Киева.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила россию, чтобы она не рассчитывала на "усталость" стран Евросоюза от их поддержки Украины.

Ее румынский коллега Луминица Одобеску заявила, что страна будет поддерживать Украину в экспорте зерновых и подчеркнула пагубное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

А министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин выразил надежду, что чиновники ЕС найдут "стабильный подход к поддержке Украины в долгосрочной перспективе".

Напомним

В субботу американские законодатели решили не включать запрос на помощь Украине в размере 6 миллиардов долларов во временный бюджет, призванный избежать приостановки работы правительства. Тем временем популистская партия бывшего прокремлевского премьер-министра Словакии Роберта Фицо победила на парламентских выборах на выходных. Фицо выступал за прекращение помощи Украине и блокирование заявки Киева на вступление в НАТО, отмечает CNN.

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