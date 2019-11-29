НБУ з початку року знищив понад 570 млн штук зношених банкнот
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Національний банк України з січня по жовтень цього року утилізував понад 570 млн штук зношених банкнот. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.
Так, за 10 місяців 2019 року Нацбанк утилізував 572,6 млн штук зношених банкнот.
Зокрема, утилізовано купюр таких номіналів: 1 грн – 37 млн шт., 2 грн – 24 млн шт., 5 грн – 45 млн шт., 10 грн – 62 млн шт., 20 грн – 49 млн шт., 50 грн – 84 млн шт., 100 грн – 115 млн шт., 200 грн – 135 млн шт., 500 грн – 19 млн шт.
Додамо, за 2018 рік Нацбанк утилізував 663 млн штук зношених банкнот, зокрема, 122 млн штук номіналом 100 грн та 115 млн штук номіналом 50 грн.
Нагадаємо, починаючи з 25 жовтня банки в регіонах уже почали отримувати нові банкноти номіналом 1000 гривень.