Найближчим часом Ляшко презентує умови роботи гуртожитків - Шкарлет

“Я говорив з Ляшком, Ляшко готує такі умови і вони будуть найближчим... (часом - ред.), щодо норм діяльності гуртожитків - вони вже в розробці”, - сказав Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати навчання.