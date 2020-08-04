Найближчим часом Ляшко презентує умови роботи гуртожитків - Шкарлет
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Найближчим часом головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко презентує умови діяльності гуртожитків. Про це під час пресконференції сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.
“Я говорив з Ляшком, Ляшко готує такі умови і вони будуть найближчим... (часом - ред.), щодо норм діяльності гуртожитків - вони вже в розробці”, - сказав Сергій Шкарлет.
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