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Найближчим часом Ляшко презентує умови роботи гуртожитків - Шкарлет

Найближчим часом Ляшко презентує умови роботи гуртожитків - Шкарлет

Київ • УНН

 • 13159 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Найближчим часом головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко презентує умови діяльності гуртожитків. Про це під час пресконференції сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

“Я говорив з Ляшком, Ляшко готує такі умови і вони будуть найближчим... (часом - ред.), щодо норм діяльності гуртожитків - вони вже в розробці”, - сказав Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, університети можуть самі визначати, коли і в якій формі їм починати навчання.

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