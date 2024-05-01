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Наступного тижня глава МАГАТЕ здійснить візит до Ірану

Наступного тижня глава МАГАТЕ здійснить візит до Ірану

Київ • УНН

 • 21847 перегляди

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Іран наступного тижня, щоб взяти участь у ядерній конференції і зустрітися з іранськими чиновниками для подолання "віддаленості" у відносинах між МАГАТЕ і Іраном.

Наступного тижня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Іран для участі в ядерній конференції. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Очікується, що Гроссі прибуде на конференцію, яка відбуватиметься 6-8 травня, перед якою він зустрінеться з іранськими офіційними особами.

Зазначається, що про візит до Тегерана глава МАГАТЕ говорив ще взимку. За його словами, це допоможе подолати "віддалення" у відносинах між агентством МАГАТЕ та Ісламською Республікою.

Доповнення

Раніше гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Ірану залишилося кілька тижнів до того, щоб мати достатньо збагаченого урану для створення атомної бомби.

Ядерній зброї "немає місця" в ядерній доктрині Ірану, стверджує представник МЗС країни22.04.24, 19:50 • 24065 переглядiв

Нагадаємо

Міністр оборони та підтримки збройних сил Ірану Мохаммад Аштіані заявив, що Тегеран та москва домовились поглиблювати і розширювати свої відносини до нового рівня.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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