Наступного тижня глава МАГАТЕ здійснить візит до Ірану
Київ • УНН
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Іран наступного тижня, щоб взяти участь у ядерній конференції і зустрітися з іранськими чиновниками для подолання "віддаленості" у відносинах між МАГАТЕ і Іраном.
Наступного тижня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Іран для участі в ядерній конференції. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Очікується, що Гроссі прибуде на конференцію, яка відбуватиметься 6-8 травня, перед якою він зустрінеться з іранськими офіційними особами.
Зазначається, що про візит до Тегерана глава МАГАТЕ говорив ще взимку. За його словами, це допоможе подолати "віддалення" у відносинах між агентством МАГАТЕ та Ісламською Республікою.
Доповнення
Раніше гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Ірану залишилося кілька тижнів до того, щоб мати достатньо збагаченого урану для створення атомної бомби.
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