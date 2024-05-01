На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
reutersReuters
tegeranТегеран
iranИран
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  107843 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  107628 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  119694 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  150034 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148486 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204511 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168867 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187196 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161239 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143051 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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29 апреля 2024, 11:08  •  191622 просмотра

На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Иран на следующей неделе, чтобы принять участие в ядерной конференции и встретиться с иранскими чиновниками для преодоления "отдаленности" в отношениях между МАГАТЭ и Ираном.

Новости Мира •   •  482 просмотра
На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран

Поврежденные дома и выбитые окна: в мэрии показали последствия российского удара по Одессе

Одесский городской голова Геннадий Труханов показал видео с последствиями ночной атаки россиян на город В результате обстрела чего три человека погибли и еще трое получили ранения, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  1041 просмотра
Поврежденные дома и выбитые окна: в мэрии показали последствия российского удара по Одессе

Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из россии

Сенат США единогласно принял закон о запрете импорта обогащенного урана из россии. Документ запрещает импорт в США российского урана до января 2028 года.

Новости Мира •   •  1298 просмотра
Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из россии

Instagram обновит правила, чтобы помочь в продвижении профилям с небольшой аудиторией

Instagram вводит новые изменения в своей системе ранжирования, чтобы предоставить меньшим авторам больше внимания и обеспечить равные условия для всех авторов, в частности, сначала показывать релевантный контент небольшой аудитории, а со временем расширять охват на основе взаимодействия с пользователями.

Новости Мира •   •  1596 просмотра
Instagram обновит правила, чтобы помочь в продвижении профилям с небольшой аудиторией

В воронежской области рф прогремели взрывы: местные власти предупредили об угрозе БПЛА

В Воронеже прогремели взрывы, местные власти предупредили об угрозе атаки БПЛА и заявили, что силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.

Война •   •  2603 просмотра
В воронежской области рф прогремели взрывы: местные власти предупредили об угрозе БПЛА

Эстония не будет высылать в Украину военнообязанных с просроченными паспортами

Эстония не планирует высылать украинских военнообязанных, даже если срок действия их документов истекает, что позволяет им подавать заявления на получение разрешений на временное проживание, несмотря на отсутствие действительных проездных документов.

политика •   •  2916 просмотра
Эстония не будет высылать в Украину военнообязанных с просроченными паспортами

Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей

Более 23 000 правоохранителей будут задействованы для обеспечения правопорядка во время празднования Пасхи по всей Украине, а более 10 миллионов верующих, как ожидается, посетят богослужения в 13 000 культовых сооружениях.

Общество •   •  2524 просмотра
Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей

В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе

Вспышку в небе видели жители Харьковской, Сумской, Полтавской и Запорожской областей. В сети предполагают, что это был метеор, как это было в прошлом году.

Общество •   •  2872 просмотра
В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе

Глава МИД Франции обсудил с Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн объявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке, которые включают освобождение заложников, подписание соглашения о прекращении огня и начало деэскалации в Ливане.

Новости Мира •   •  3202 просмотра
Глава МИД Франции обсудил с Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке

Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции

Во время акции протеста против закона об "иноагентах" правоохранители избили главу крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Также сообщается, что силовики избили лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.

Новости Мира •   •  3466 просмотра
Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции