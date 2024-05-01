На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран

На следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Иран для участия в ядерной конференции. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Гросси прибудет на конференцию, которая будет проходить 6-8 мая, перед которой он встретится с иранскими официальными лицами.

Отмечается, что о визите в Тегеран глава МАГАТЭ говорил еще зимой. По его словам, это поможет преодолеть "отдаление" в отношениях между агентством МАГАТЭ и Исламской Республикой.

Дополнение

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Ирану осталось несколько недель до того, чтобы иметь достаточно обогащенного урана для создания атомной бомбы.

Ядерному оружию "нет места" в ядерной доктрине Ирана, утверждает представитель МИД страны

Напомним

Министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани заявил, что Тегеран и Москва договорились углублять и расширять свои отношения до нового уровня.