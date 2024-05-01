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На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Иран на следующей неделе, чтобы принять участие в ядерной конференции и встретиться с иранскими чиновниками для преодоления "отдаленности" в отношениях между МАГАТЭ и Ираном.
Поврежденные дома и выбитые окна: в мэрии показали последствия российского удара по Одессе
Одесский городской голова Геннадий Труханов показал видео с последствиями ночной атаки россиян на город В результате обстрела чего три человека погибли и еще трое получили ранения, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из россии
Сенат США единогласно принял закон о запрете импорта обогащенного урана из россии. Документ запрещает импорт в США российского урана до января 2028 года.
Instagram обновит правила, чтобы помочь в продвижении профилям с небольшой аудиторией
Instagram вводит новые изменения в своей системе ранжирования, чтобы предоставить меньшим авторам больше внимания и обеспечить равные условия для всех авторов, в частности, сначала показывать релевантный контент небольшой аудитории, а со временем расширять охват на основе взаимодействия с пользователями.
В воронежской области рф прогремели взрывы: местные власти предупредили об угрозе БПЛА
В Воронеже прогремели взрывы, местные власти предупредили об угрозе атаки БПЛА и заявили, что силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.
Эстония не будет высылать в Украину военнообязанных с просроченными паспортами
Эстония не планирует высылать украинских военнообязанных, даже если срок действия их документов истекает, что позволяет им подавать заявления на получение разрешений на временное проживание, несмотря на отсутствие действительных проездных документов.
Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей
Более 23 000 правоохранителей будут задействованы для обеспечения правопорядка во время празднования Пасхи по всей Украине, а более 10 миллионов верующих, как ожидается, посетят богослужения в 13 000 культовых сооружениях.
В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе
Вспышку в небе видели жители Харьковской, Сумской, Полтавской и Запорожской областей. В сети предполагают, что это был метеор, как это было в прошлом году.
Глава МИД Франции обсудил с Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн объявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке, которые включают освобождение заложников, подписание соглашения о прекращении огня и начало деэскалации в Ливане.
Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции
Во время акции протеста против закона об "иноагентах" правоохранители избили главу крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Также сообщается, что силовики избили лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.