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The New York Times

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“Нам потрібна більша безпекова співпраця”: Зеленський окреслив основні кроки на саміті Триморʼя

Київ • УНН

 • 4084 перегляди

Президент України наголосив на необхідності посилення співпраці між країнами Ініціативи трьох морів. Зеленський запропонував об'єднати зусилля в енергетиці, транспорті та резервному живленні.

“Нам потрібна більша безпекова співпраця”: Зеленський окреслив основні кроки на саміті Триморʼя

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Триморʼя наголосив на необхідності посилення співпраці між країнами Ініціативи трьох морів, зокрема в енергетиці, транспорті та резервному живленні, передає УНН.

Деталі

Учора я говорив із прем’єр-міністром Іспанії про ситуацію та можливу допомогу. Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей: не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а і як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Особливо зараз, коли енергетика, імовірно, буде однією з перших цілей у нашому регіоні. На жаль, росія й досі поруч, і ми не бачимо жодних реальних змін у її поведінці. Отже, зміни мають відбутися з нашого боку – нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що по-перше, співпраця має бути в енергетиці.

Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться

- додав Зеленський. 

По-друге, за його словами, співпраця у резервному живленні.

Нам потрібно більше способів підтримувати одне одного. Енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку – уся критична інфраструктура має будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації. Працюймо над цим

- зазначив Президент. 

Також необхідні кращі логістичні зв’язки.

Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи. Йдеться не лише про торгівлю – це питання безпеки наших людей. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитися на поведінці росії та бути краще підготовленими. А щоб усе це справді стало реальністю, нам потрібен мир. Тривалий мир. І досягти його ми можемо лише зараз разом, об'єднавшись

- наголосив глава держави. 

Нагадаємо

Електропостачання було відновлено ​​в більшості районів Іспанії та Португалії рано вранці у вівторок після масштабних відключень по всіх країнах, хоча влада все ще намагається з'ясувати, що спричинило раптове відключення.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом щодо надзвичайної ситуації, що сталася в енергосистемі цієї країни.

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