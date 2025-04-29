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“Нам нужно большее сотрудничество в сфере безопасности”: Зеленский очертил основные шаги на саммите Триморья

Киев • УНН

 • 3176 просмотра

Президент Украины подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между странами Инициативы трех морей. Зеленский предложил объединить усилия в энергетике, транспорте и резервном питании.

“Нам нужно большее сотрудничество в сфере безопасности”: Зеленский очертил основные шаги на саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Триморья подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между странами Инициативы трех морей, в частности в энергетике, транспорте и резервном питании, передает УНН.

Детали

Вчера я говорил с премьер-министром Испании о ситуации и возможной помощи. У украинских специалистов есть уникальный опыт в защите и восстановлении энергоснабжения. Война научила нас многим вещам: не только тому, как восстанавливаться после российских ракет и бомб, но и как противостоять кибератакам и другим угрозам. У Украины есть уникальные знания и опыт, и мы готовы ими делиться. Особенно сейчас, когда энергетика, вероятно, будет одной из первых целей в нашем регионе. К сожалению, россия до сих пор рядом, и мы не видим никаких реальных изменений в ее поведении. Следовательно, изменения должны произойти с нашей стороны – нам нужно больше сотрудничества в сфере безопасности. Украина предлагает осуществлять его в формате Триморья

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что во-первых, сотрудничество должно быть в энергетике.

Нам нужно защитить нашу энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи российских границ, и разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мы должны проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-то произойдет

- добавил Зеленский. 

Во-вторых, по его словам, сотрудничество в резервном питании.

Нам нужно больше способов поддерживать друг друга. Энергосети, трубопроводы, системы связи – вся критическая инфраструктура должна строиться с учетом резервных маршрутов. Чтобы каждая страна могла помочь другим в кризисной ситуации. Давайте работать над этим

- отметил Президент. 

Также необходимы лучшие логистические связи.

Так же как Балтийское море может помочь, когда возникают проблемы в Черном море, Черное море также должно помогать вашим странам в случае кризиса. Речь идет не только о торговле – это вопрос безопасности наших людей. И все мы должны иметь быстрый доступ и к Адриатическому морю – на случай, если что-то произойдет в регионе. Нам нужно учиться на поведении россии и быть лучше подготовленными. А чтобы все это действительно стало реальностью, нам нужен мир. Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас вместе, объединившись

- подчеркнул глава государства. 

Напомним

Электроснабжение было восстановлено в большинстве районов Испании и Португалии рано утром во вторник после масштабных отключений по всем странам, хотя власти все еще пытаются выяснить, что вызвало внезапное отключение.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом по поводу чрезвычайной ситуации, произошедшей в энергосистеме этой страны.

Павел Башинский

Павел Башинский

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