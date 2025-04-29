“Нам нужно большее сотрудничество в сфере безопасности”: Зеленский очертил основные шаги на саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Триморья подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между странами Инициативы трех морей, в частности в энергетике, транспорте и резервном питании, передает УНН.

Вчера я говорил с премьер-министром Испании о ситуации и возможной помощи. У украинских специалистов есть уникальный опыт в защите и восстановлении энергоснабжения. Война научила нас многим вещам: не только тому, как восстанавливаться после российских ракет и бомб, но и как противостоять кибератакам и другим угрозам. У Украины есть уникальные знания и опыт, и мы готовы ими делиться. Особенно сейчас, когда энергетика, вероятно, будет одной из первых целей в нашем регионе. К сожалению, россия до сих пор рядом, и мы не видим никаких реальных изменений в ее поведении. Следовательно, изменения должны произойти с нашей стороны – нам нужно больше сотрудничества в сфере безопасности. Украина предлагает осуществлять его в формате Триморья

Он подчеркнул, что во-первых, сотрудничество должно быть в энергетике.

Во-вторых, по его словам, сотрудничество в резервном питании.

Также необходимы лучшие логистические связи.

Так же как Балтийское море может помочь, когда возникают проблемы в Черном море, Черное море также должно помогать вашим странам в случае кризиса. Речь идет не только о торговле – это вопрос безопасности наших людей. И все мы должны иметь быстрый доступ и к Адриатическому морю – на случай, если что-то произойдет в регионе. Нам нужно учиться на поведении россии и быть лучше подготовленными. А чтобы все это действительно стало реальностью, нам нужен мир. Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас вместе, объединившись