Найсильніший за рік, та недостатній для ефекту: експерт про 18-й санкційний пакета ЄС проти росії

$41.560.06
47.500.13
ukenru
“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін
Ексклюзив
13:57 • 6206 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
12:47 • 17950 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
12:09 • 24856 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 39040 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 63836 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 105381 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 64058 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 87166 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 61951 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 62353 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.2м/с
59%
748мм
Популярнi новини

НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

11 червня, 06:12 • 57338 перегляди

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

11 червня, 06:47 • 53267 перегляди

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

11 червня, 08:51 • 88149 перегляди

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

09:53 • 29245 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 54202 перегляди
Публікації

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 54474 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 105381 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 100285 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 310499 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 296754 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 43740 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 53563 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 79595 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 61113 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 95059 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

Найсильніший за рік, та недостатній для ефекту: експерт про 18-й санкційний пакета ЄС проти росії

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Україні вдалося вплинути на зміст нового, 18-го пакету антиросійських санкцій ЄС, що включає обмеження на імпорт нафтопродуктів та посилення тиску на "тіньовоий флот". Він може стати найсильнішим за рік, та досі є недостатньо ефективним, щоб знекровити країну-агресорку.

Найсильніший за рік, та недостатній для ефекту: експерт про 18-й санкційний пакета ЄС проти росії

Європейський Союз офіційно запропонував 18-й пакет санкцій проти росії, який може стати найсильнішим за останній рік і завдати удар по виробниках "Іскандерів", по сотнях компаній російського ВПК, секторально заборонити імпорт палива з російської нафти й, вперше, надасть можливість дістатися до капітанів кораблів тіньового флоту. Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає УНН.

Я б сказав, що це точно краще, ніж попередній санкційний пакет. Цей 18-й санкційний пакет точно зараз краще виглядає, ніж він виглядав декілька тижнів тому. Ми побачили потенційно великі речі. Зокрема, ми очікуємо там побачити в районі двох сотень компаній пов'язаних з російським ВПК. Нам здається, що тут не останню роль зіграли такі багато файлів, які ми надсилали. А от подивіться, ще тут там є сектор економіки російська. От подивіться, ще там виробники "Іскандерів"

 – пояснив Власюк.

Деталі

Експерт наголосив, що надіслані українською стороною дані та аналітика могли вплинути на підготовку нового пакету антиросійських економічних обмежень. Одним із ключових рішень у проєкті санкцій є пропозиція заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Це має закрити одну з головних схем обходу санкційних обмежень.

Плюс, що подобається це і викликає навіть такий великий інтерес – це прогнозовано в чинному проєкті секторальна заборона на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Тобто ця вся історія постійно про те, що росія продавала і продає до Індії сиру нафту, там її переробляють в дизелі, привозять до Європейського Союзу

- зауважив він.

Попри позитивні зміни, в пакеті залишаються слабкі місця, зокрема щодо контролю над тіньовим флотом, який перевозить російську нафту в обхід санкцій. За словами експерта, лише 77 танкерів додано до нового списку - це дуже мало, у порівнянні з реальними обсягами.

77 – це чесно не прям багато, по-перше. По-друге, за останній місяць з багатьма ключовими партнерами по Євросоюзу в нас були розмови про те, що ще потрібно санкціонувати. І цього ми не бачимо в цьому пакеті. Ми говорили про термінали, про порти, про капітанів тіньового флоту. І цього ми не бачимо, і це не подобається

 – додав Власюк.

На думку Уповноваженого, ключовим завданням має бути не просто тиск, а системне позбавлення росії нафтодоларів - основного джерела фінансування війни.

А чому ми би хотіли побачити там капітанів тіньового флоту, тобто в нас є там під санкціями 400 танкерів. Точна якась частина і, в принципі, навіть, я би сказав, не мала частина, а десь близько 50% танкерів. Після того, як попали під санкції, все одно хоча б раз завантажили російську нафту. В цих танкерів як конкретно фізичні особи – капітани тіньового флоту. Якщо він капітан, він знає, що він натарить 

– пояснив Власюк.

Аналітик акцентував, що запровадження персональних санкцій проти капітанів змусить їх зважати на наслідки.

Якщо він капітан вже під санкційного танку і після цього вантажить нафту, ми вважаємо, що ця особа повинна бути санкціонована, зокрема Європейським Союзом. Британці це почали робити, ми це почали робити, і тому ми дуже хотіли побачити це, знаєте, коли санкції стосуються конкретних фізичних осіб з наслідками для цих фізичних осіб, це зовсім міняє мотивацію навчання них відповідальним

- зазначив Власюк.

Водночас він визнав: найбільший ефект санкції мають тоді, коли долучаються США. Їхні заходи - і точніші, і результативніші.

Дійсно, по тіньовому флоту, та й по фінансових санкціях американські найефективніші. Ну, просте порівняння, що якщо ми беремо кількість підсанкційних танкерів, то ті, які санкціоновані Сполученими Штатами, це 211 танкерів. З них лише 30%, а після цього після санкцій були поміщені в завантаження російської нафти. Тобто ця санкція найефективніша

– підкреслив Власюк.

Утім, наразі США, попри результативність, не лідирують за кількістю обмежень.

А, при цьому, ну, ми зараз бачимо, що американська кількість санкціонованих американцями танків менша, ніж будь-кого іншого. Маю на увазі Канаду, США, Канаду, Велику Британію, ЄС. Тому потрібно доганяти. Або придумати інший спосіб, як відбити будь-яке бажання купувати російську нафту, як мінімум понад прескепом. А тому з цього погляду законопроєкт Лінсі Гремма, він свою роль виконає 

- зазначає Уповноважений.

Можливий американський законопроєкт із тарифами 500% для покупців російської нафти міг би відігравати роль вторинних санкцій.

Тариф 500% для покупців російської нафти це по суті те саме, що вторинна санкція. Вона є достатньо небажаною для, відповідно, бажаючого купити російську нафту для того, щоб цю російську нафту не купувати, тобто розохотити. А тому дуже сподіваємося, що це дійсно буде внесено в Конгрес найближчим часом і прийнято

 – зауважив експерт.

За оцінками, цей механізм може завдати росії удару на десятки мільярдів.

Ми вважаємо, що це позбавить росію орієнтовно 60 млрд до кінця року, отак

– додав Власюк.

Ситуація в російській економіці, за його словами, вже демонструє симптоми виснаження.

І воно в них, по суті, вже не зростає взагалі. Тобто в них зростання економіки зараз приблизно в районі 0%

– каже він.

На цьому тлі дефіцит бюджету зростає, доходи падають, а імпорт критичних компонентів - ускладнюється.

"Я знаю, що це може бути не так очевидно, але навіть коли вони отримують ті компоненти, які ми потім бачимо, відчуваємо в шахедах, геранях і ракетах, вони їх отримують або менше, або гіршої якості, або ще й переплачують за них 

– підкреслив Власюк.

Нагадаємо

У Європейському Союзі офіційно запропонували новий, 18-й, пакет санкцій проти росії, який пропонує зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 дол. за барель, а також посилення тиску на "тіньовий флот" рф для перешкоджання експорту нафти, та ускладнення роботи банківського сектору росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявили, що росія ескалує війну, тому Європа збільшує тиск, щоб рф зупинилася.


Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Кая Каллас
Європейська комісія
Конгрес США
Ліндсі Грем
India
Європейський Союз
Іскандер (ОТРК)
Канада
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9