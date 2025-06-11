Найсильніший за рік, та недостатній для ефекту: експерт про 18-й санкційний пакета ЄС проти росії

Європейський Союз офіційно запропонував 18-й пакет санкцій проти росії, який може стати найсильнішим за останній рік і завдати удар по виробниках "Іскандерів", по сотнях компаній російського ВПК, секторально заборонити імпорт палива з російської нафти й, вперше, надасть можливість дістатися до капітанів кораблів тіньового флоту. Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає УНН.

Я б сказав, що це точно краще, ніж попередній санкційний пакет. Цей 18-й санкційний пакет точно зараз краще виглядає, ніж він виглядав декілька тижнів тому. Ми побачили потенційно великі речі. Зокрема, ми очікуємо там побачити в районі двох сотень компаній пов'язаних з російським ВПК. Нам здається, що тут не останню роль зіграли такі багато файлів, які ми надсилали. А от подивіться, ще тут там є сектор економіки російська. От подивіться, ще там виробники "Іскандерів" – пояснив Власюк.

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Експерт наголосив, що надіслані українською стороною дані та аналітика могли вплинути на підготовку нового пакету антиросійських економічних обмежень. Одним із ключових рішень у проєкті санкцій є пропозиція заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Це має закрити одну з головних схем обходу санкційних обмежень.

Плюс, що подобається це і викликає навіть такий великий інтерес – це прогнозовано в чинному проєкті секторальна заборона на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Тобто ця вся історія постійно про те, що росія продавала і продає до Індії сиру нафту, там її переробляють в дизелі, привозять до Європейського Союзу - зауважив він.

Попри позитивні зміни, в пакеті залишаються слабкі місця, зокрема щодо контролю над тіньовим флотом, який перевозить російську нафту в обхід санкцій. За словами експерта, лише 77 танкерів додано до нового списку - це дуже мало, у порівнянні з реальними обсягами.

77 – це чесно не прям багато, по-перше. По-друге, за останній місяць з багатьма ключовими партнерами по Євросоюзу в нас були розмови про те, що ще потрібно санкціонувати. І цього ми не бачимо в цьому пакеті. Ми говорили про термінали, про порти, про капітанів тіньового флоту. І цього ми не бачимо, і це не подобається – додав Власюк.

На думку Уповноваженого, ключовим завданням має бути не просто тиск, а системне позбавлення росії нафтодоларів - основного джерела фінансування війни.

А чому ми би хотіли побачити там капітанів тіньового флоту, тобто в нас є там під санкціями 400 танкерів. Точна якась частина і, в принципі, навіть, я би сказав, не мала частина, а десь близько 50% танкерів. Після того, як попали під санкції, все одно хоча б раз завантажили російську нафту. В цих танкерів як конкретно фізичні особи – капітани тіньового флоту. Якщо він капітан, він знає, що він натарить – пояснив Власюк.

Аналітик акцентував, що запровадження персональних санкцій проти капітанів змусить їх зважати на наслідки.

Якщо він капітан вже під санкційного танку і після цього вантажить нафту, ми вважаємо, що ця особа повинна бути санкціонована, зокрема Європейським Союзом. Британці це почали робити, ми це почали робити, і тому ми дуже хотіли побачити це, знаєте, коли санкції стосуються конкретних фізичних осіб з наслідками для цих фізичних осіб, це зовсім міняє мотивацію навчання них відповідальним - зазначив Власюк.

Водночас він визнав: найбільший ефект санкції мають тоді, коли долучаються США. Їхні заходи - і точніші, і результативніші.

Дійсно, по тіньовому флоту, та й по фінансових санкціях американські найефективніші. Ну, просте порівняння, що якщо ми беремо кількість підсанкційних танкерів, то ті, які санкціоновані Сполученими Штатами, це 211 танкерів. З них лише 30%, а після цього після санкцій були поміщені в завантаження російської нафти. Тобто ця санкція найефективніша – підкреслив Власюк.

Утім, наразі США, попри результативність, не лідирують за кількістю обмежень.

А, при цьому, ну, ми зараз бачимо, що американська кількість санкціонованих американцями танків менша, ніж будь-кого іншого. Маю на увазі Канаду, США, Канаду, Велику Британію, ЄС. Тому потрібно доганяти. Або придумати інший спосіб, як відбити будь-яке бажання купувати російську нафту, як мінімум понад прескепом. А тому з цього погляду законопроєкт Лінсі Гремма, він свою роль виконає - зазначає Уповноважений.

Можливий американський законопроєкт із тарифами 500% для покупців російської нафти міг би відігравати роль вторинних санкцій.

Тариф 500% для покупців російської нафти це по суті те саме, що вторинна санкція. Вона є достатньо небажаною для, відповідно, бажаючого купити російську нафту для того, щоб цю російську нафту не купувати, тобто розохотити. А тому дуже сподіваємося, що це дійсно буде внесено в Конгрес найближчим часом і прийнято – зауважив експерт.

За оцінками, цей механізм може завдати росії удару на десятки мільярдів.

Ми вважаємо, що це позбавить росію орієнтовно 60 млрд до кінця року, отак – додав Власюк.

Ситуація в російській економіці, за його словами, вже демонструє симптоми виснаження.

І воно в них, по суті, вже не зростає взагалі. Тобто в них зростання економіки зараз приблизно в районі 0% – каже він.

На цьому тлі дефіцит бюджету зростає, доходи падають, а імпорт критичних компонентів - ускладнюється.

"Я знаю, що це може бути не так очевидно, але навіть коли вони отримують ті компоненти, які ми потім бачимо, відчуваємо в шахедах, геранях і ракетах, вони їх отримують або менше, або гіршої якості, або ще й переплачують за них – підкреслив Власюк.

Нагадаємо

У Європейському Союзі офіційно запропонували новий, 18-й, пакет санкцій проти росії, який пропонує зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 дол. за барель, а також посилення тиску на "тіньовий флот" рф для перешкоджання експорту нафти, та ускладнення роботи банківського сектору росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявили, що росія ескалує війну, тому Європа збільшує тиск, щоб рф зупинилася.



