Найсильніший за рік, та недостатній для ефекту: експерт про 18-й санкційний пакета ЄС проти росії
Київ • УНН
Україні вдалося вплинути на зміст нового, 18-го пакету антиросійських санкцій ЄС, що включає обмеження на імпорт нафтопродуктів та посилення тиску на "тіньовоий флот". Він може стати найсильнішим за рік, та досі є недостатньо ефективним, щоб знекровити країну-агресорку.
Європейський Союз офіційно запропонував 18-й пакет санкцій проти росії, який може стати найсильнішим за останній рік і завдати удар по виробниках "Іскандерів", по сотнях компаній російського ВПК, секторально заборонити імпорт палива з російської нафти й, вперше, надасть можливість дістатися до капітанів кораблів тіньового флоту. Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає УНН.
Я б сказав, що це точно краще, ніж попередній санкційний пакет. Цей 18-й санкційний пакет точно зараз краще виглядає, ніж він виглядав декілька тижнів тому. Ми побачили потенційно великі речі. Зокрема, ми очікуємо там побачити в районі двох сотень компаній пов'язаних з російським ВПК. Нам здається, що тут не останню роль зіграли такі багато файлів, які ми надсилали. А от подивіться, ще тут там є сектор економіки російська. От подивіться, ще там виробники "Іскандерів"
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Експерт наголосив, що надіслані українською стороною дані та аналітика могли вплинути на підготовку нового пакету антиросійських економічних обмежень. Одним із ключових рішень у проєкті санкцій є пропозиція заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Це має закрити одну з головних схем обходу санкційних обмежень.
Плюс, що подобається це і викликає навіть такий великий інтерес – це прогнозовано в чинному проєкті секторальна заборона на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Тобто ця вся історія постійно про те, що росія продавала і продає до Індії сиру нафту, там її переробляють в дизелі, привозять до Європейського Союзу
Попри позитивні зміни, в пакеті залишаються слабкі місця, зокрема щодо контролю над тіньовим флотом, який перевозить російську нафту в обхід санкцій. За словами експерта, лише 77 танкерів додано до нового списку - це дуже мало, у порівнянні з реальними обсягами.
77 – це чесно не прям багато, по-перше. По-друге, за останній місяць з багатьма ключовими партнерами по Євросоюзу в нас були розмови про те, що ще потрібно санкціонувати. І цього ми не бачимо в цьому пакеті. Ми говорили про термінали, про порти, про капітанів тіньового флоту. І цього ми не бачимо, і це не подобається
На думку Уповноваженого, ключовим завданням має бути не просто тиск, а системне позбавлення росії нафтодоларів - основного джерела фінансування війни.
А чому ми би хотіли побачити там капітанів тіньового флоту, тобто в нас є там під санкціями 400 танкерів. Точна якась частина і, в принципі, навіть, я би сказав, не мала частина, а десь близько 50% танкерів. Після того, як попали під санкції, все одно хоча б раз завантажили російську нафту. В цих танкерів як конкретно фізичні особи – капітани тіньового флоту. Якщо він капітан, він знає, що він натарить
Аналітик акцентував, що запровадження персональних санкцій проти капітанів змусить їх зважати на наслідки.
Якщо він капітан вже під санкційного танку і після цього вантажить нафту, ми вважаємо, що ця особа повинна бути санкціонована, зокрема Європейським Союзом. Британці це почали робити, ми це почали робити, і тому ми дуже хотіли побачити це, знаєте, коли санкції стосуються конкретних фізичних осіб з наслідками для цих фізичних осіб, це зовсім міняє мотивацію навчання них відповідальним
Водночас він визнав: найбільший ефект санкції мають тоді, коли долучаються США. Їхні заходи - і точніші, і результативніші.
Дійсно, по тіньовому флоту, та й по фінансових санкціях американські найефективніші. Ну, просте порівняння, що якщо ми беремо кількість підсанкційних танкерів, то ті, які санкціоновані Сполученими Штатами, це 211 танкерів. З них лише 30%, а після цього після санкцій були поміщені в завантаження російської нафти. Тобто ця санкція найефективніша
Утім, наразі США, попри результативність, не лідирують за кількістю обмежень.
А, при цьому, ну, ми зараз бачимо, що американська кількість санкціонованих американцями танків менша, ніж будь-кого іншого. Маю на увазі Канаду, США, Канаду, Велику Британію, ЄС. Тому потрібно доганяти. Або придумати інший спосіб, як відбити будь-яке бажання купувати російську нафту, як мінімум понад прескепом. А тому з цього погляду законопроєкт Лінсі Гремма, він свою роль виконає
Можливий американський законопроєкт із тарифами 500% для покупців російської нафти міг би відігравати роль вторинних санкцій.
Тариф 500% для покупців російської нафти це по суті те саме, що вторинна санкція. Вона є достатньо небажаною для, відповідно, бажаючого купити російську нафту для того, щоб цю російську нафту не купувати, тобто розохотити. А тому дуже сподіваємося, що це дійсно буде внесено в Конгрес найближчим часом і прийнято
За оцінками, цей механізм може завдати росії удару на десятки мільярдів.
Ми вважаємо, що це позбавить росію орієнтовно 60 млрд до кінця року, отак
Ситуація в російській економіці, за його словами, вже демонструє симптоми виснаження.
І воно в них, по суті, вже не зростає взагалі. Тобто в них зростання економіки зараз приблизно в районі 0%
На цьому тлі дефіцит бюджету зростає, доходи падають, а імпорт критичних компонентів - ускладнюється.
"Я знаю, що це може бути не так очевидно, але навіть коли вони отримують ті компоненти, які ми потім бачимо, відчуваємо в шахедах, геранях і ракетах, вони їх отримують або менше, або гіршої якості, або ще й переплачують за них
Нагадаємо
У Європейському Союзі офіційно запропонували новий, 18-й, пакет санкцій проти росії, який пропонує зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 дол. за барель, а також посилення тиску на "тіньовий флот" рф для перешкоджання експорту нафти, та ускладнення роботи банківського сектору росії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявили, що росія ескалує війну, тому Європа збільшує тиск, щоб рф зупинилася.