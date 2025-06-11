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Самый сильный за год, но недостаточный для эффекта: эксперт о 18-м санкционном пакете ЕС против россии

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Украине удалось повлиять на содержание нового, 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, который включает ограничения на импорт нефтепродуктов и усиление давления на "теневой флот" рф. Он может стать самым сильным за год, но до сих пор недостаточно эффективным, чтобы обескровить страну-агрессора.

Самый сильный за год, но недостаточный для эффекта: эксперт о 18-м санкционном пакете ЕС против россии

Европейский Союз официально предложил 18-й пакет санкций против россии, который может стать самым сильным за последний год и нанести удар по производителям "Искандеров", по сотням компаний российского ВПК, секторально запретить импорт топлива из российской нефти и, впервые, предоставит возможность добраться до капитанов кораблей теневого флота. Об этом в эфире телемарафона сообщил Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает УНН.

Я бы сказал, что это точно лучше, чем предыдущий санкционный пакет. Этот 18-й санкционный пакет точно сейчас лучше выглядит, чем он выглядел несколько недель назад. Мы увидели потенциально большие вещи. В частности, мы ожидаем там увидеть в районе двух сотен компаний связанных с российским ВПК. Нам кажется, что здесь не последнюю роль сыграли такие много файлов, которые мы посылали. А вот посмотрите, еще здесь там есть сектор экономики российская. Вот посмотрите, еще там производители "Искандеров"

 – объяснил Власюк.

Детали

Эксперт подчеркнул, что присланные украинской стороной данные и аналитика могли повлиять на подготовку нового пакета антироссийских экономических ограничений. Одним из ключевых решений в проекте санкций является предложение запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Это должно закрыть одну из главных схем обхода санкционных ограничений.

Плюс, что нравится это и вызывает даже такой большой интерес – это прогнозируемо в действующем проекте секторальный запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. То есть эта вся история постоянно о том, что россия продавала и продает в Индию сырую нефть, там ее перерабатывают в дизеле, привозят в Европейский Союз

- заметил он.

Несмотря на положительные изменения, в пакете остаются слабые места, в частности по контролю над теневым флотом, который перевозит российскую нефть в обход санкций. По словам эксперта, только 77 танкеров добавлено в новый список - это очень мало, по сравнению с реальными объемами.

77 – это честно не прям много, во-первых. Во-вторых, за последний месяц со многими ключевыми партнерами по Евросоюзу у нас были разговоры о том, что еще нужно санкционировать. И этого мы не видим в этом пакете. Мы говорили о терминалах, о портах, о капитанах теневого флота. И этого мы не видим, и это не нравится

 – добавил Власюк.

По мнению Уполномоченного, ключевой задачей должен быть не просто давление, а системное лишение россии нефтедолларов - основного источника финансирования войны.

А почему мы бы хотели увидеть там капитанов теневого флота, то есть у нас есть там под санкциями 400 танкеров. Точная какая-то часть и, в принципе, даже, я бы сказал, не малая часть, а где-то около 50% танкеров. После того, как попали под санкции, все равно хотя бы раз загрузили российскую нефть. В этих танкеров как конкретно физические лица – капитаны теневого флота. Если он капитан, он знает, что он натарит 

– объяснил Власюк.

Аналитик акцентировал, что введение персональных санкций против капитанов заставит их учитывать последствия.

Если он капитан уже под санкционного танка и после этого грузит нефть, мы считаем, что это лицо должно быть санкционировано, в частности Европейским Союзом. Британцы это начали делать, мы это начали делать, и поэтому мы очень хотели увидеть это, знаете, когда санкции касаются конкретных физических лиц с последствиями для этих физических лиц, это совсем меняет мотивацию обучения их ответственным

- отметил Власюк.

В то же время он признал: наибольший эффект санкции имеют тогда, когда присоединяются США. Их меры - и точнее, и результативнее.

Действительно, по теневому флоту, да и по финансовым санкциям американские самые эффективные. Ну, простое сравнение, что если мы берем количество подсанкционных танкеров, то те, которые санкционированы Соединенными Штатами, это 211 танкеров. Из них только 30%, а после этого после санкций были помещены в загрузку российской нефти. То есть эта санкция самая эффективная

– подчеркнул Власюк.

Впрочем, пока США, несмотря на результативность, не лидируют по количеству ограничений.

А, при этом, ну, мы сейчас видим, что американское количество санкционированных американцами танков меньше, чем кого-либо другого. Имею в виду Канаду, США, Канаду, Великобританию, ЕС. Поэтому нужно догонять. Или придумать другой способ, как отбить любое желание покупать российскую нефть, как минимум сверх прескепа. А потому с этой точки зрения законопроект Линси Грэмма, он свою роль выполнит 

- отмечает Уполномоченный.

Возможный американский законопроект с тарифами 500% для покупателей российской нефти мог бы играть роль вторичных санкций.

Тариф 500% для покупателей российской нефти это по сути то же самое, что вторичная санкция. Она достаточно нежелательна для, соответственно, желающего купить российскую нефть для того, чтобы эту российскую нефть не покупать, то есть разуверить. А потому очень надеемся, что это действительно будет внесено в Конгресс в ближайшее время и принято

 – заметил эксперт.

По оценкам, этот механизм может нанести россии удар на десятки миллиардов.

Мы считаем, что это лишит россию ориентировочно 60 млрд до конца года, вот так

– добавил Власюк.

Ситуация в российской экономике, по его словам, уже демонстрирует симптомы истощения.

И оно у них, по сути, уже не растет вообще. То есть у них рост экономики сейчас примерно в районе 0%

– говорит он.

На этом фоне дефицит бюджета растет, доходы падают, а импорт критических компонентов - усложняется.

"Я знаю, что это может быть не так очевидно, но даже когда они получают те компоненты, которые мы потом видим, чувствуем в шахедах, геранях и ракетах, они их получают либо меньше, либо худшего качества, либо еще и переплачивают за них 

– подчеркнул Власюк.

Напомним

В Европейском Союзе официально предложили новый, 18-й, пакет санкций против россии, который предлагает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель, а также усиление давления на "теневой флот" рф для препятствования экспорту нефти, и усложнение работы банковского сектора россии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявили, что россия эскалирует войну, поэтому Европа увеличивает давление, чтобы рф остановилась.


Алена Уткина

Алена Уткина

Экономикаполитика
Кайя Каллас
Европейская комиссия
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