На Труханів острів обмежать рух через пішохідний міст
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Труханів острів у Києві обмежать рух через Парковий пішохідний міст. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів виконуватимуть протиаварійні роботи – зміцнюватимуть конструкцію плитами, вказали у КМДА.
Ремонті роботи виконуватимуть протягом кількох днів уночі: із 23:00 12 серпня до 10:00 13 серпня; із 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня; із 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня. У цей час буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.
Нагадаємо, пішохідний міст на Труханів острів обвалився.