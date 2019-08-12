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На Труханів острів обмежать рух через пішохідний міст

На Труханів острів обмежать рух через пішохідний міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Труханів острів у Києві обмежать рух через Парковий пішохідний міст. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів виконуватимуть протиаварійні роботи – зміцнюватимуть конструкцію плитами, вказали у КМДА.

Ремонті роботи виконуватимуть протягом кількох днів уночі: із 23:00 12 серпня до 10:00 13 серпня; із 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня; із 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня. У цей час буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.

Нагадаємо, пішохідний міст на Труханів острів обвалився.

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