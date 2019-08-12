На Труханов остров ограничат движение через пешеходный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На Труханов остров в Киеве ограничат движение через Парковый пешеходный мост. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров будут выполнять противоаварийные работы - укреплять конструкцию плитами, указали в КГГА.
Ремонтные работы будут выполнять в течение нескольких дней ночью: с 23:00 12 августа в 10:00 13 августа; с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа; с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа. В это время будет частично ограничено проход пешеходов и проезд велосипедистов.
Напомним, пешеходный мост на Труханов остров обрушился.