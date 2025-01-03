На столичному Печерську досі розбирають завали після атаки рф: що вже зроблено
Київ • УНН
У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки 1 січня із залученням 50 рятувальників та техніки. Розібрано 5 бетонних плит та вивезено 150 кубометрів будівельного сміття.
У Печерському районі Києва тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки, яка сталася 1 січня. До операції залучено рятувальників, техніку, комунальні служби та волонтерів, які вже розібрали п’ять бетонних плит, пише УНН з посиланням на ДСНС.
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"У Печерському районі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 1 січня", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
На місці, як вказано, працюють 50 рятувальників, важка аварійно-рятувальна техніка, комунальні служби та волонтери.
"Наразі зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли 150 куб. м. будівельного сміття", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо
Внаслідок ворожого удару 1-го січня по Києву загинуло двоє людей, семеро постраждали.
За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані росією щонайменше чотирма "шахедами".