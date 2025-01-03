На столичном Печерске до сих пор разбирают завалы после атаки рф: что уже сделано
Киев • УНН
В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки 1 января с привлечением 50 спасателей и техники. Разобрано 5 бетонных плит и вывезено 150 кубометров строительного мусора.
В Печерском районе Киева продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки, которая произошла 1 января. К операции привлечены спасатели, техника, коммунальные службы и волонтеры, которые уже разобрали пять бетонных плит, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
"В Печерском районе продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки 1 января", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
На месте, как указано, работают 50 спасателей, тяжелая аварийно-спасательная техника, коммунальные службы и волонтеры.
"Сейчас сняли и разобрали 5 бетонных монолитных плит, вывезли 150 куб. м. строительного мусора", - отметили в ГСЧС.
Напомним
В результате вражеского удара 1-го января по Киеву погибли два человека, семеро пострадали.
По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, известно, что дома в центре Киева были атакованы россиянами по меньшей мере четырьмя "шахедами".