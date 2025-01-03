На столичном Печерске до сих пор разбирают завалы после атаки рф: что уже сделано

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В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки 1 января с привлечением 50 спасателей и техники. Разобрано 5 бетонных плит и вывезено 150 кубометров строительного мусора.

В Печерском районе Киева продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки, которая произошла 1 января. К операции привлечены спасатели, техника, коммунальные службы и волонтеры, которые уже разобрали пять бетонных плит, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

"В Печерском районе продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки 1 января", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

На месте, как указано, работают 50 спасателей, тяжелая аварийно-спасательная техника, коммунальные службы и волонтеры.

"Сейчас сняли и разобрали 5 бетонных монолитных плит, вывезли 150 куб. м. строительного мусора", - отметили в ГСЧС.

Напомним

В результате вражеского удара 1-го января по Киеву погибли два человека, семеро пострадали.

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, известно, что дома в центре Киева были атакованы россиянами по меньшей мере четырьмя "шахедами".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаКиев
andrii-yermakАндрей Ермак
kievКиев