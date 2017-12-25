На столичних ринках ялинки коштують до 20 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Діапазон цін на ялинки на столичних ринках розгорнувся від 50 гривень до 20 тисяч гривень. Про це кореспонденти УНН дізналися на ринках Києва.
Зокрема, найдешевше на ринку можна купити ялинки до 1 м – від 50 до 150 гривень.
Дерева вище і до двох метрів коштують від 200 до 1000 гривень. За високі ялинки від 2 метрів доведеться заплатити до 2 тисяч гривень.
Ціни на ялинки, які продаються поблизу метро трохи вищі, ніж на офіційних "базарах". Маленьку ялинку до 1 м тут продають від 100 грн.
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Найдорожчі ціни у центрі столиці. На Володимирському ринку найвища ялинка коштує 20 тисяч гривень. Ялинки середнього розміру (1-2 м) коштують від 400 і до 1500 тисячі гривень.
Найдешевші ялинки можна купити в лісництвах. Ціни стартують від 45 гривень. Висотою від 1 до 1,5 м обійдуться в 70 грн, від 1,5 до 2 м – в 80, від 2 до 2,5 – продають по 100 грн.
При покупці дерева потрібно звернути увагу на наявність спеціальної самоклеючої стрічки з номером або бірки зі штрих-кодом.
Це доводить, що дерево вирощено легально і екологічно чисте.