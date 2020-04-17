На Рівненщині зафіксовано ще 33 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Рівненщині підтверджено 33 нових випадки захворювання на COVID-19, загалом в області зафіксовано 283 випадки. Про це повідомив голова Рівненської ОДА, керівник Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталій Коваль, передає УНН.
"Станом на вечір 17 квітня на Рівненщині підтверджено 33 нових випадки захворювання на COVID-19",- написав Коваль.
Це: 14 мешканців міста Рівне;
2 з міста Сарни та 5 з Сарненського району (4 з с. Чудель та 1 з с.Тріскині);
8 з Рівненського району (2 з с. Зоря і по одному з сіл Малий Олексин, Великий Олексин, Біла Криниця, Колоденка, Глинки, Шпанів);
1 з міста Здолбунів;
1 з Острозького району (села Могиляни);
1 з Володимирецького району (села Антонівка);
1 з Гощанського району (села Дорогобуж);
Також повідомляється, що вік хворих від 22 до 70 років.
"Таким чином на Рівненщині зареєстровано 283 випадки захворювання на COVID-19. З них 9 летальних і 16 одужавших. Впродовж тижня з Рівненської міської лікарні виписали ще 8 пацієнтів, в яких ПЛР-методом підтвердили відсутність коронавірусу",- зазначив Коваль.
Нагадаємо, на Рівненщині зафіксували коронавірус у двох медпрацівників.