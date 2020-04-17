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На Рівненщині зафіксували коронавірус у двох медпрацівників

На Рівненщині зафіксували коронавірус у двох медпрацівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на ранок 17 квітня, на Рівненщині зафіксовано 10 нових випадків COVID-19, серед них - у двох медпрацівників. Про це повідомив голова Рівненської ОДА, керівник Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталій Коваль, передає УНН.

"Станом на ранок 17 квітня, на Рівненщині зафіксовано 10 нових випадків на COVID-19. Всі мешканці Рівного віком від 20 до 80 років. Серед них два медпрацівники: з міського пологового будинку та центру екстреної медичної допомоги. Загалом в області коронавірус виявили у 69 медпрацівників", - написав Коваль.

Він також повідомив, що вчора працівники ОДА, які контактували з першим заступником голови Рівненського ОДА Сергієм Подоліним, у якого виявили коронавірус, здали аналізи на COVID-19. Результат у всіх негативний.

"Таким чином у Рівненській області наразі маємо 250 випадків захворювання на коронавірус. З них уже 9 летальних. Сьогодні вночі в Сарненській ЦРЛ, на жаль, помер пацієнт, який 4 доби був на ШВЛ. Це чоловік 60 років з с. Тинне Сарненського району. Наразі у Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці близько 120 проб на коронавірус. Результати повідомлю ввечері", - резюмував голова ОДА.

Нагадаємо, що від початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 879 медиків, з яких 42 одужало.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні, станом на 9 годину 17 квітня, зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 - летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання - рекордний добовий приріст.

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