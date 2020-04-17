В Ровенской области зафиксировали коронавирус у двоих медработников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на утро 17 апреля, в Ровенской области зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, среди них - у двоих медработников. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавируса Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на утро 17 апреля, в Ровенской области зафиксировано 10 новых случаев на COVID-19. Все жители Ровно в возрасте от 20 до 80 лет. Среди них двое медработников: из городского роддома и центра экстренной медицинской помощи. Всего в области коронавирус обнаружили у 69 медработников", - написал Коваль.
Он также сообщил, что вчера работники ОГА, контактировавшие с первым заместителем главы Ровенского ОГА Сергеем Подолиным, у которого обнаружили коронавирус, сдали анализы на COVID-19. Результат у всех отрицательный.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 250 случаев заболевания коронавирусом. Из них уже 9 летальных. Сегодня ночью в Сарненской ЦРБ, к сожалению, умер пациент, которые 4 суток был на ИВЛ. Это мужчина 60 лет из с. Тынное Сарненского района. Сейчас в Ровенском областном лабораторном центре на проверке около 120 проб на коронавирус. Результаты сообщу вечером", - резюмировал глава ОГА.
Напомним, что с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболело 879 медиков, из которых 42 выздоровели.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине, по состоянию на 9:00 17 апреля, зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальные. За прошедшие сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.