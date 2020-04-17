В Ровенской области зафиксированы еще 33 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Ровенской области подтверждены 33 новых случаев заболевания COVID-19 в целом по области зафиксировано 283 случая. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавирусу Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на вечер 17 апреля в Ровенской области подтверждено 33 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.
Это: 14 жителей города Ровно;
2 из города Сарны и 5 из Сарненского района (4 из с. Чудель и 1 из с. Трискини)
8 из Ровенского района (2 из с. Заря и по одному из сел Малый Алексин, Великий Алексин, Белая Криница, Колоденка, Глинки, Шпанов)
1 из города Здолбунов;
1 из Острожского района (села Могиляны)
1 из Владимирецкого района (села Антоновка)
1 из Гощанского района (села Дорогобуж)
Также сообщается, что возраст больных от 22 до 70 лет.
"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 283 случая заболевания COVID-19. Из них 9 летальных и 16 выздоровевших. В течение недели из Ровенской городской больницы выписали еще 8 пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса", - отметил Коваль.
Напомним, в Ровенской области зафиксирован коронавирус у двух медработников.